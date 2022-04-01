Чувашия получит дополнительно 859 миллионов рублей на дорожное строительство

Эти средства пойдут на ремонт 36 км региональных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По поручению Президента России Владимира Путина Правительство страны выделило дополнительные 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры в регионах. Распоряжение о дополнительном финансировании подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, благодаря дополнительному финансированию в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонт будет выполнен на участках автомобильных дорог: Комсомольское — Яльчики — Буинск, Калинино — Батырево — Яльчики, «Вятка» — пос. Северный, Чебоксары — Сурское (до границы Ульяновской области), Авданкасы — Моргауши — Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл), Канаш — Тюлькой — Словаши — а.д. «Волга».

Таким образом, общий объем республиканского дорожного фонда увеличится до 7,9 миллиарда рублей, подобный показатель достигнут впервые. Как уточняют в Минтрансе, всего в этом году в республике планируется построить более 18 км новых дорог и 15 км наружного освещения, а также отремонтировать порядка 200 км автодорог с асфальтобетонным покрытием и более 307 км дорог с грунтовым покрытием.

МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства России: «Из 120 миллиардов рублей 34 миллиарда предусмотрено на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе «Золотого кольца», а также дорог на маршруте Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, и далее до границы с Монголией и Китаем. Большую же часть средств, 86 миллиардов рублей, получат 63 субъекта Российской Федерации. Эти регионы направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км дорог».