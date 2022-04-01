В 2022 году в Чувашии отремонтируют более 481 км автодорог

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. В 2022 году размер дорожного фонда региона вырос до рекордных 7,1 млрд рублей.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, в этом году планируется построить более 18 км новых дорог, 15 км наружного освещения и отремонтировать порядка 174 км автодорог с асфальтобетонным покрытием и более 307 км — с грунтовым.

«В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Чувашии запланировано отремонтировать 39 объектов протяженностью порядка 50 км и привести в нормативное состояние 44,84% региональной сети и 77% дорог Чебоксарской агломерации. На эти цели выделено 3,073 млрд рублей», — добавил Владимир Осипов, отметив при этом, что экономическая ситуация не отразилась на проведение работ на объектах. Ремонт идёт по графику, темпы строительства в Чувашии, как и по всей стране, не снижаются.

Одним из существенных факторов стабильной работы является использование материалов отечественного производства. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина: «В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественная».

По данным министерства транспорта России всего в 2022 году в стране будут построены или реконструированы почти 230 километров федеральных и 1,6 тысячи километров региональных автодорог.

Опубликовано: 18 апреля 2022 г.


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