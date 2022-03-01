В Ядрине дали старт межрегиональному марафону «Подвиг в тылу»

«Это нужно знать подрастающим поколениям»

«Это яркий пример сотрудничества двух дружественных регионов — Татарстана и Чувашии». Таким был общий посыл межрегионального патриотического марафона «Подвиг в тылу», который стартовал 29 марта в Ядрине.

Проходило мероприятие в Доме культуры, куда собрались представители обеих республик — руководители регионов, общественных объединений, свидетели событий. А также дети, внуки и правнуки тех, кто строил в суровые сороковые оборонительные рубежи. Началось мероприятие с научно–практической конференции «Трудовой подвиг народов Поволжья на строительстве оборонительных рубежей на территории Чувашии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Ученые, историки, краеведы нашей республики, Марий Эл, Мордовии, Татарстана делились исследованиями строительства оборонительных рубежей на своих территориях. Продолжением разговора стало знакомство с выставкой «Оборонительные рубежи Чувашии и Татарстана — подвиг в тылу», которая была развернута в фойе ДК. В экспозиции, подготовленной сотрудниками двух музеев (Чувашского национального музея и Национального музея Республики Татарстан) и двух архивов (Государственного исторического архива и Государственного архива современной истории Чувашии) представлены не только экспонаты из музеев, но и из личных архивов граждан.

«В этом плане выставка является очень обзорной, — рассказал сотрудник Чувашского национального музея Антон Поздеев. — Уникальность ее еще и в том, что помимо архивных документов, показаны фотографии строительства Горьковского оборонительного рубежа. К сожалению, фотографии строительства Сурского рубежа и Казанского обвода не сохранились, поэтому для того, чтобы показать, как шло строительство, мы воспользовались фотографиями горьковчан».

Основное действо развернулось в зрительном зале, в котором большинство составляли школьники, кадеты, студенты. Приветствовали их министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, глава Ядринской районной администрации Александр Семенов.

Открывая форум, глава района заметил: «Очень лестно, что марафон начинается с нашего района. Впервые за 80 лет вспомнили имена активных руководителей, председателей сельских советов и простых тружеников. Благодаря чему молодые поколения имеют возможность больше узнать о событиях тех лет, о своих родственниках».

Надо отметить, тема «это в первую очередь нужно подрастающим поколениям» звучала в тот день рефреном. О том, что молодежь должна знать историю страны, гордиться этой историей и своими предками, строителями этой истории, говорили все высокие гости.

ЦИФРА 13 фильмов о строителях оборонительных рубежей сняли в прошлом году в Чувашии. Сьемки проходили в Чебоксарах, Шумерле, Алатырском Вурнарском, Канашском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Порецком, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском и Яльчикском районах.

«Отрадно, что сегодня в зале много детей, — начала свое выступление и Светлана Каликова. Отметив, что молодежь должна знать, что за их спиной великая история и великая страна, Светлана Анатольевна заметила: «Мы вместе сегодня запускаем марафон «Подвиг в тылу». Мы хотим, чтобы вы знали, что сделали ваши бабушки, дедушки, прадедушки и прабабушки. Когда почти все мужчины ушли на фронт, в тылу остались мальчишки и девчонки примерно такого же возраста, как вы — 17-летние и младше. А также пожилые люди, как ваши бабушки и дедушки, которые не смогли уйти на фронт. Это были женщины в возрасте, как ваши мамы сейчас. И вот эти люди совершили просто немыслимое, они отстояли нашу великую Родину».

Тему продолжил заместитель директора Государственного исторического архива республики Федор Козлов. Подчеркнув, что на строительство рубежей отправляли и 16-летних, и 15-летних, и 13-летних, он отметил, что юным строителям приходилось работать не только за себя, но и за тех, кого не удалось привлечь к работе. Был голод, холод, но подростки справились, пересилили самих себя, не сбежали. А ведь были и такие. По словам Козлова, их было совсем мало, меньше 200 человек: «Но тех, кто работал за двоих, за троих было намного больше — 9000 человек…»

В ТЕМУ Подтверждением того, каким трудом и усилиями дались рубежи, стали фрагменты, созданных в 2021 году художественно-документальных фильмов «Сюда не ступит нога врага», «Шăнра туптаннă ăраскал». Большой интерес у зрителей вызвала последняя киноработа. Ведь в ее основе реальная история, произошедшая с ветераном тыла Марией Никитичной Радиковой. Когда она вернулась со строительства, ее не узнала родная мать… Историю эту работникам Новошальтямского Дома культуры Канашского района поведала одна из свидетельниц тех событий, 96-летняя Клавдия Сергеевна Петрова. Рассказ впечатлил, и было решено создать фильм.

К сожалению, архивные документы содержат очень мало фамилий. И, как отметил Федор Козлов, Ядринскому району повезло больше всех. «Может, руководство района было таким, может, делопроизводители оказались более пунктуальны, но в фондах архивов отложились списки и школьников, и представителей различных учреждений, и общественных организаций. Вам проще других — изучайте, вытаскивайте имена ваших героев тыла».

КСТАТИ

На открытии марафона выступили Чувашский государственный ансамбль песни и танца, народный фольклорный ансамбль «Виръял» Ядринского района, а также Государственный камерный хор Республики Татарстан. Именно артисты-соседи сорвали множество аплодисментов и криков «Браво», «Бис». Импонировало публике, видимо, и то, что свое попурри они начали с чувашской песни.

ДАМИР НАТФУЛЛИН,

заместитель министра культуры Республики Татарстан

— Благодаря коллегам из Министерства культуры Чувашии проект приобрел серьезный масштаб. Священный долг государства и общества — помнить о наших земляках, которые ценой своей жизни и здоровья сделали так, чтобы мы жили в мирное время. И наша святая обязанность — хранить память, проводить мероприятия по увековечению памяти, подобно этому проекту.

ИРИНА ОБЛИНОВА,

председатель Союза женщин Ядринского района

— Я уроженка села Чебаково, которое находится на правом берегу Суры. Под ее берегами проходил рубеж. Нас еще в школе учитель истории водил и показывал места строительства рубежей, до сих пор помню большую землянку, противотанковые рвы… В нашем доме тоже жили строители, приходили поздно вечером, промокшие, голодные, усталые…

НИНА ДОЛГОВА,

председатель районного отделения Союза чувашских краеведов, уроженка деревни Яровайкасы (колхоз «Ленинская Искра»)

— Сурский рубеж из нашей семьи строили мои бабушка, тетя и мама, Тимофева Марина Кирилловна. Ей на начало войны как раз исполнилось 18 лет. Мама рассказывала, как долбили промерзлую землю, валили деревья. Было очень холодно, морозы доходили до минус 40 градусов. И не все такую работу выдерживали…

Фоторепортаж Олега Мальцева