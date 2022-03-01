Николай Николаев: Оперируем в штатном режиме

Вызвать панику в России, на которую наверняка рассчитывал Запад, затевая массированную санкционную атаку, не удалось. Есть трудности, но страна приноравливается к новым условиям, что заметно во всех сферах — начиная от промышленности и заканчивая торговлей. А как в медицине? — с этого вопроса начался наш разговор с главным врачом Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николаем Николаевым.

Санкциям вопреки

— А мы и не ощущаем каких-то изменений условий, — прозвучал несколько неожиданный ответ из уст Николая Станиславовича, — работаем в обычном для нас режиме — проводим более 40 операций ежедневно… Есть с чем работать и с кем работать. Главное, ничего не изменилось для людей, которые ждут от нас помощи. Очередность сформирована, пациенты, которым показана операция, в соответствии с графиком поступают в больницу и получают медицинскую помощь.

Свои запасы расходных материалов, имплантов, необходимых для операций, мы сформировали еще в конце прошлого года — в ближайшие 6-8 месяцев нам в этом плане ничего не должно помешать. Более того, их поставщики, основные наши партнеры, подтвердили свои намерения остаться на российском рынке — они готовы к дальнейшему сотрудничеству с нашим центром.

— Несмотря на то, что многие поставщики, как я понимаю, это компании западные…

— Так и есть. 99% имплантов — зарубежного производства. Медикаментов это касается в меньшей степени, 50% расходных материалов — тоже импорт. Есть определенные сложности с поставками медицинского оборудования. Но, к счастью, мы много новой техники приобрели в прошлом году. Даже новый реабилитационный корпус укомплектовали полностью. Большая часть нашей диагностической техники — производства немецкой компании «Сименс»: магнитно-резонансный, компьютерный томографы, электронно-оптический преобразователь и так далее. В списке приобретений прошлого года — современная рентгенустановка, позволяющая сканировать весь, целиком, скелет человека.

Импорту взамен

— А если заглянуть, скажем, на годы вперед?

— Жизнь покажет. Мир большой, Европой и США он не ограничен. Сейчас очень многие производства локализованы в Китае, Азии — будем находить варианты. Более того, санкции открывают новые возможности для отечественной промышленности, что, уверен, станет стимулом для ее развития. И уже видим, что она принимает этот вызов — занимает опустевшие из-за санкционной блокады ниши на рынке. Если, к примеру, наши старые операционные практически на 100% укомплектованы импортным оборудованием, то уже в новом корпусе мы имеем технику и российского производства. Консоли произведены в Санкт-Петербурге, система очистки воздуха тоже отечественная. И медицинская мебель — от кушеток до диагностических кресел — теперь у нас тоже полностью российская. И с каждым годом своего, отечественного, становится все больше.

— С импортозамещением все в порядке, а как с ценами на медицинские услуги — удорожание иностранной валюты на них в сторону повышения не повлияло?

— Доля платной помощи у нас небольшая — всего-то 5%. Тарифы утверждены еще в прошлом году, их пересмотр не предусмотрен. Львиная часть, 95%, операций бесплатна. Расходы берет на себя государство в рамках обязательного медстрахования, и пациенты зачастую даже не знают стоимость той или иной операции. Свои «ценники» на диагностические, медицинские услуги мы тоже не переписывали, и в ближайшие месяцы их удорожания точно не будет. С учетом того, что в последние дни доллар с евро заметно сдали свои позиции, считаем, что поспешные действия в этом плане нецелесообразны. Как лечили людей — в таком же режиме работу и продолжим.

Реабилитация в помощь пациенту

— Сегодня не каждый отважится на расширение деятельности, вы же готовитесь к открытию нового реабилитационного корпуса. Чем продиктована его необходимость? До этого реабилитации в центре не было?

— Была, есть, но изначально центр не был рассчитан на реабилитацию, и пациентов, нуждающихся в такой помощи, приходилось размещать, скажем так, разрозненно. Теперь же все они будут в одном корпусе — больше площадей (общая площадь нового трехэтажного корпуса занимает 6 тыс. квадратных метров), больше мощностей и объема медицинской помощи. Сегодня набираем персонал для работы в новом корпусе. Радует, что высококвалифицированные специалисты готовы переехать в Чебоксары и из других регионов. На днях, к примеру, на собеседование приезжали два врача из Самары — отбираем самых лучших.

Надо понимать, что к нам зачастую поступают сложные пациенты, за лечение которых не берутся по месту жительства. Им необходимо более длительные лечение и наблюдение, уникальные методики. После замены сустава или другой реконструктивной операции таким пациентам необходима индивидуальная программа с более интенсивной и длительной реабилитацией под наблюдением оперирующего его врача, чтобы наш специалист довел лечение до конца и убедился, что его выписка будет без негативных последствий.

Именно для таких пациентов открываем реабилитационный корпус с двумя отделениями — на 24 и 16 коек. Отделение медицинской реабилитации разместится на третьем этаже, а второй этаж займет отделение спортивной травмы, где, в основном, будут сконцентрированы артроскопические технологии. Там, кстати, есть и своя операционная, которая позволит разгрузить имеющиеся операционные. И, наконец, первый этаж — для амбулаторной реабилитации, куда, думаем, за медицинской помощью будут обращаться в основном жители нашей республики. Хотя, с учетом того, что теперь у нас есть собственная гостиница, амбулаторной помощью наверняка будут пользоваться и приезжие из других регионов Российской Федерации.

С учетом спецификации этого корпуса для нас его необходимость очень велика. В 2021 году нами проведено более 8,2 тыс. операций, лечение получили около 8,7 тыс. человек. Открытие нового реабилитационного корпуса, думаю, в 2022 году позволит нам увеличить эти показатели. Это в том числе и к вашему вопросу в начале нашего разговора о нашей работе в новых условиях…

— Гостиницу, насколько знаю, тоже открыли недавно…

— В декабре прошлого года. 70% наших пациентов — жители других регионов, за медицинской помощью к нам едет вся Россия. Зачастую мы их приглашаем за день до госпитализации, чтобы они могли накануне пройти обследование. Ночуют в гостинице, а на следующий день приходят уже с готовыми результатами обследования. Оценили удобство гостиницы при центре и родственники больных, сопровождающие пациентов — нет необходимости в поиске ночлега в незнакомом городе.

…На этом беседу пришлось прервать — руководителя центра ждут в операционной: нужно провести пациенту операцию по замене тазобедренного сустава. Да, главный врач тоже оперирует. И дело не только в необходимости поддержания хирургических навыков. «Нужно быть в курсе всего, что происходит в операционной, все ли в дос-татке. Именно там вместе с коллегами-хирургами внедряем новые технологии, отрабатываем их в деле. И еще: не дело, если в таком хирургическом стационаре, как наш, главный врач не будет появляться в сердце своей клиники — операционной», — пояснил Николай Станиславович, провожая корреспондента газеты.