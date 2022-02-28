Тепло в январе — неожиданное и такое дорогое…

В ряде городов и районов Чувашии отмечен рост платы за отопление в январе. Разница по сравнению с декабрем ощутимая. С чем это связано, как начисляется плата за отопление? На эти вопросы жителей республики в ходе прямой линии в социальной сети «ВКонтакте» ответили руководители Госжилинспекции ЧР Виктор Кочетков, руководитель Госслужбы Чувашии по тарифам Надежда Колебанова, представители ответственного за теплоснабжение городов Чебоксары и Новочебоксарск филиала компании «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс».

Календарный не синоним расчетному

Повышение платы, подтвердила Надежда Колебанова, в разных городах и районах серьезно варьируется — от 14 до 42%. При этом тарифы не менялись, они на том же уровне, что и во втором полугодии прошлого года. Очередное их увеличение состоится с июля наступившего года. Следовательно, рост январской платы с тарифами никак не связан. Значит, причина может быть только в увеличении объема потребления тепловой энергии.

И?.. Как получилось, что гигакалорий клиенты потребили на порядок больше, если январь выдался на удивление мягким? Логика граждан проста и понятна: при одинаковой температуре воздуха и плата за тепло за два зимних месяца должна быть хотя бы приблизительно равной. Но не все, оказывается, так просто: Виктору Кочеткову нюансы начисления платы за отопление подписчикам «ВКонтакте» чуть ли не на пальцах — у доски с маркером в руках — пришлось объяснить на примере нескольких чебоксарских многоквартирных домов, по обращению жителей которых Госжилинспекция проводила проверки.

По словам руководителя ГЖИ, превышение объемов потребления тепла в январе 2022 г. относительно декабря 2021 г. закономерно и обоснованно. Основной фактор, определяющий объем потребленного ресурса в ОЗП, — это температура наружного воздуха и продолжительность расчетного периода. При этом нужно понимать, что расчетным периодом для определения объемов потребленных коммунальных услуг является не календарный месяц, а период между датами съема показаний, а именно 23-25 числа каждого месяца. Получается, что в одном расчетном месяце дней больше — граждане платят больше, в другом — меньше, суммы к оплате складываются за меньшее потребление тепла.

В декабре, с целью скорейшего закрытия календарного года, ряд потребителей, не подключенных к системе удаленного снятия показаний приборов учета тепловой энергии, провели съем показаний ранее положенного срока. В итоге продолжительность расчетного периода за декабрь 2021 года сократилась (для таких потребителей он составил 27-29 дней), а за январь 2022 года наоборот выросла (31-33 дня).

Жителям одного из проверенных домов по ул. Пирогова, к примеру, плата за декабрь была выставлена за период с 25 ноября по 21 декабря — всего за 27 дней. Следовательно, и суммы на порядок меньше, чем за январь — расчетный месяц, в который вклинились целых 33 дня.

Погода на улице тоже важна

А теперь о погоде. Действительно, подтвердил Виктор Кочетков, средняя температура наружного воздуха в Чебоксарах в январе и декабре нынче была почти одинаковая — 9,25 и 9,96 градусов соответственно. Но то — месяцы календарные. А если говорить о тех самых расчетных месяцах, картина существенно меняется: 6 градусов в декабре и 10,6 в январе — как говорят, две большие разницы. Такая арифметика и погоду смещает в сторону понижения температуры в расчетном январе. То есть расчетный декабрь сдвинулся назад и захватил несколько ноябрьских дней, когда еще холодов не было, а расчетный январь наложился на холода последней декады уходящего года — морозы до 25 градусов ударили как раз с 22 декабря. Понижение температуры на плате за декабрь не отразилось, зато в квитанциях за январь нарисовалось в полный рост.

Впрочем, как признал Виктор Владимирович, рост платы за ресурсы одной только разницей между календарным и расчетным месяцами не исчерпывается. Разбирались, к примеру, с жалобой жителя одной их квартир дома по ул. Эльгера, 34.

Плата за тепло и горячее водоснабжение за декабрь составила 3 тыс. рублей, а за январь сумма вдруг взлетела в полтора раза. Почему? Проверка показала, гигакалории тут ни причем — сумму в квитанции взвинтило горячее водоснабжение. Собственник квартиры не предоставил показания прибора учета ГВС за январь, расход горячей воды за этот месяц был рассчитан по нормативу потребления, а в квартире проживают четыре человека — отсюда и результат.

Нередко причиной увеличения объема потребления тепловой энергии и, как следствие, платы за нее становится некачественное обслуживание внутридомового имущества управляющими компаниями. Проверка ГЖИ, к примеру, выявила подобный случай в многоэтажке по пр. 9-й Пятилетки. Собственник одной из квартир тоже пожаловался на резкое увеличение платы за тепло за январь. Оказалось, УК не контролирует температуру обратной воды — она на 13% выше допустимой. Иначе говоря, вода пришла в дом горячей — так и ушла, не остыв. Унося не только градусы, но и средства собственников квартир.

Чтобы в трубу не вылететь

Этот дом, к сожалению, далеко не единственный, жители которых из-за нерадивости исполнителей коммунальных услуг вынуждены нести дополнительные расходы. По словам заместителя директора по техническим вопросам филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексея Рожкова, принявшего участие в прямой линии, в текущий ОЗП и теплоснабжающей организацией только в Чебоксарах выявлено нарушений режимов теплопотребления по 262 многоквартирным домам. В 94 из них эти недостатки устранены, а в 168 нарушения все еще продолжаются. Много это или мало — судите сами: общее количество МКД, подключенных к центральной системе теплоснабжения г. Чебоксары, составляет 1717 домов. Получается, нарушения — в каждой десятой многоэтажке. То есть жители каждого десятого дома эти нарушения оплачивают из своего кошелька. Так можно и в трубу вылететь — чуть ли не в буквальном смысле.

Теплоснабжающая организация отвечает за поставку теплоносителя надлежащего качества до стены дома. Дальше — ответственность обслуживающей организации, за использование тепла и горячей воды внутри здания отвечает УК или ТСЖ. Потому и многочисленные жалобы на завышенную температуру в квартирах, которые получают в филиале ЭнергосбыТа от клиентов, не совсем по адресу. Алексей Рожков предполагает, что с установлением положительной температуры наружного воздуха таких жалоб станет еще больше.

Все потому, что в городе реализована двухтрубная система отопления. Говоря простыми словами, по одной и той же трубе подается теплоноситель как для отопления, так и для горячего водоснабжения. На улице потеплело, для отопления домов температуру теплоносителя, подаваемого от ТЭЦ и котельных, можно было бы и снизить, но для ГВС вынуждены подавать не ниже 70 градусов — «другого никто не придумал, другого варианта попросту нет». Снижение температуры воды и приготовление ее для нужд внутренних систем теплопотребления происходит в тепловых пунктах, входящих в общедомовое имущество. Махнет рукой УК на эти мероприятия — перетоп обеспечен, и духота в квартирах, опять же, оборачивается лишними рублями в плате горожан за тепло.

Потому и рекомендует теплоснабжающая организация принимать решение собственников по установке погодозависимой автоматики, регулирующей отопление и ГВС. Хороший эффект в плане экономии денег также приносит четкий контроль работы УК по обслуживаю внутридомового оборудования системы отопления и ГВС, в особенности при подготовке домов к зиме. Каждый вправе требовать от жилищной организации порядка в доме. И даже своевременная передача показаний индивидуальных приборов учета, оказывается, способствует сохранности рублей в кошельках собственников квартир. Если данные по всем квартирам поступают одновременно со снятием показаний общедомового прибора учета, то в большинстве случаев это позволяет минимизировать ОДН.