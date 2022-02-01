Если граждане критикуют — значит, им не все равно

Ознакомившись с обстоятельным отчетом, депутаты Госсовета по традиции обрушились на докладчика с вопросами. Возможность задать их имели представители всех политических сил, представленных в Госсовете.

Льготы на выбор

Так, депутата от «Единой России» Юрия Зорина интересовало, какие меры предпринимаются для снижения смертности от внешних причин. Коммунист Алексей Шурчанов спросил про поддержку агроэкспорта. Справедливороса Владислава Солдатова волновало, не грядет ли объединение Чебоксар и Новочебоксарска при создании Чебоксарской агломерации. А Константин Степанов из ЛДПР переживал за местных предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, — мол, бизнес в этой сфере остался без внимания властей. «Мы поддерживаем бизнес во всех сферах», — был ответ.

Депутат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Степанов обозначил, что принятый в республике закон о детях войны не работает — льготами по оплате услуг ЖКХ, по его словам, воспользовались только 700 человек, хотя удостоверение получили свыше 40 тысяч. И спросил, будут ли денежные выплаты этой категории, как в некоторых регионах. На что Олег Николаев ответил, что у людей есть возможность выбора той или иной формы поддержки от государства, такой выбор предоставляют и в Чувашии.

Ксения Семенова от партии «Новые люди» задалась вопросом, какие действия предпринимают в республике для уменьшения оттока молодежи из региона. Руководитель республики дал вполне исчерпывающий ответ: все, что было перечислено в отчете, в конечном счете направлено на исправление этой ситуации.

Надо быть в авангарде

Не увлекаться голословными обвинениями, а приводить конкретные факты призвал Глава Чувашии депутата от фракции КПРФ Александра Андреева, который задал Олегу Николаеву вопрос о реформе местного самоуправления.

Напомним, 25 января Госдума одобрила в первом чтении законопроект о муниципальной реформе. Преобразование предусматривает переход на одноуровневую систему местного самоуправления в виде муниципальных округов вместо муниципальных образований, при этом сельские поселения упразднят, а на их месте появятся территориальные отделы. Как уже сообщала «СЧ» в номере за 10.02.2022 («От образований — к округам»), в прошлом году «пилотную» обкатку в Чувашии прошли Красноармейский и Шумерлинский районы.

Однако, по мнению Андреева, реформа в Чувашии проходит с многочисленными нарушениями и с использованием административного ресурса. Поэтому-то Олег Николаев и попросил депутата вести предметный разговор и точно указать «место, время и кто такой деятельностью занимался», чтобы во всем разобраться. Но конкретных фактов не прозвучало, поэтому руководителю региона пришлось слегка осадить народного избранника народной мудростью: «Каждый говорит в меру своей испорченности».

Также депутат недоумевал, зачем Чувашии вообще спешить с этой реформой при установленном переходном периоде до 2028 года — дескать, в соседних Марий Эл и Татарстане только приступают к обсуждению этой новации.

Олег Николаев объяснил, насколько полезна муниципальная реформа. «За прошедший год мы увидели, что эффекты очень масштабные, начиная от ускорения процессов и заканчивая экономией денег, — сказал он. — Этой информацией мы поделились с коллегами. И все другие муниципальные образования решили не ждать конца реформы».

Двухуровневое местное самоуправление неэффективно само по себе в части выработки, принятия и реализации тех или иных решений, а самое главное — с точки зрения использования бюджетных средств и «размывания ответственности». «Где у нас сегодня больше всего ответственности? В сельском поселении! А где у нас меньше всего денег? В сельском поселении!» — растолковал Олег Николаев. Когда один человек будет ответственным за свой муниципалитет, тогда и порядка будет больше, добавил он. Глава Чувашии полностью поддерживает такой подход, потому как видит положительный эффект от него. Главным образом реформа МСУ поможет лучше и быстрее реализовывать государственные задачи, поставленные Президентом России.

Ну а что касается «форсирования реформы» в Чувашии, то тут стоит заметить, что продвинутые в этом вопросе регионы уже давно реализовали такой подход, не дожидаясь указаний сверху, — например, Пермский край, Удмуртия и ряд других субъектов страны.

«Мы готовы поддержать муниципальные образования всеми доступными для нас средствами — консультациями, участием, помощью в решении организационных вопросов», — заверил Олег Николаев, уверенный, что республика движется в абсолютно правильном направлении. «Здесь нет смысла ожидать последнего вагона и садиться в него, надо находиться в авангарде», — заключил он.

Люди должны чувствовать эффект

Из года в год не всегда быстро решается вопрос с освоением бюджетных средств на реализацию нацпроектов. Обычно по истечении девяти месяцев цифры в отчетах не впечатляют, и только к концу года все приходит в норму. Часто в социальных сетях за это ругают Главу республики, но ведь ответственность лежит не только на нем, но и на министерствах и муниципалитетах. Почему это происходит, задал вопрос депутат Сергей Семенов.

Глава республики адекватно воспринимает критику в адрес государственной власти. «Если люди критикуют, значит, их интересуют процессы, происходящие в республике, — считает Олег Николаев. — Они выражают свое мнение».

Проблемы есть, и от них не нужно уходить. Раньше контракты на исполнение нацпроектов зачастую заключались не в начале года, а в середине или даже во второй половине, а их завершение приходилось на конец отчетного года. Подрядчикам обычно не хватало времени для реализации проектов. «Мы в прошлом году поставили задачу заключить максимальное количество контрактов в первые месяцы года, чтобы предоставить время для реализации задач, обозначенных в соглашениях, — сказал Глава Чувашии. — Также люди должны почувствовать эффект от реализации отобранных проектов». При эффективной работе наша республика может получить контракты, которые для Чувашии изначально не были предусмотрены. Так, в прошлом году благодаря уже готовому проекту удалось построить семь модульных библиотек в Чувашии. Хотя изначально работы по ним планировались на 2022 год.

«Мы уже второй год подряд выделяем целевые средства на опережающее проектирование по тем или иным направлениям социальных объектов, коммунальной сферы и других объектов, которые нужно построить», — сказал Олег Николаев.

О демографии и миграции

Не совсем «солнечные перспективы» для республики видит депутат от ЛДПР Константин Степанов, опираясь на данные Чувашстата по убыли населения. В отрицательную статистику по естественной убыли, снижению рождаемости, увеличению числа разводов не вошли те, кто уезжает из республики на заработки. А это существенная потеря кадров для региона. Вместе с тем в Чувашии живут и работают уроженцы сопредельных государств. Можно ли остановить процесс замещения населения и улучшить демографические показатели?

Олег Николаев признал масштабность вопроса. Проблема убыли населения требует детального рассмотрения, чтобы выявить системные причины, целенаправленно на них отреагировать.

Развивая эту тему, Глава республики коснулся вопроса смертности в Чувашии на примере ДТП со смертельным исходом. «Федеральные законодатели принимают ужесточающие решения, но статистика говорит о том, что в Чувашской Республике, к сожалению, количество нетрезвых водителей не уменьшается. Нам следует по этому направлению очень серьезно работать», — отметил Олег Николаев.

Правительство республики также обеспокоено несчастными случаями с детьми, которые по неосторожности выпадают из окон. По мнению Главы республики, снизить количество подобных случаев можно уже на этапе строительства, когда устанавливаются оконные рамы с детскими блокирующими замками.

В своем ответе Олег Николаев коснулся проблемы пожаров, отмечая, что со стороны и Министерства чрезвычайных ситуаций, и ГКЧС Чувашии в этом направлении ведется колоссальная работа. Но многое решает человеческий фактор, несоблюдение элементарных мер безопасности. «И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы и депутатский корпус, и институты современного гражданского общества активно участвовали в этом процессе. Чтобы СМИ поддерживали эту работу, информируя граждан о том, что необходимо соблюдать меры безопасности», — в частности, отметил руководитель региона.

Здравоохранение играет большую роль в демографических показателях. Олег Николаев напомнил, что Чувашия — один из первых регионов, где начали проводить курсы реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией.

Что касается миграционного вопроса, то Глава республики заявил, что крупные производства в соответствии с федеральным законодательством используют свое право привлекать иностранную рабочую силу в рамках выделенных квот. «Мы с вами не имеем права им отказывать. И должны поддерживать подобный подход, потому что речь идет о том, чтобы обеспечивать те производства, которые вносят существенный вклад в развитие региона», — подчеркнул Олег Николаев.

Учитывая, что иностранные граждане, прибывающие в республику, проходят все должные процедуры в соответствии с федеральным законодательством, нужно придерживаться стратегии взаимного уважения и создавать равные условия для всех, подытожил Глава республики.

Ольга Григорьева, Елена Тры, Игорь Васильев, Владислав Галкин