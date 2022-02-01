Молодежь показывает класс в рабочих профессиях

На этой неделе в Чувашии проходит X Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Площадками его проведения стали 11 профессиональных образовательных организаций в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске. В соревнованиях выбирают лучших представителей рабочих профессий в трех возрастных категориях: 16 лет и моложе, 16-22 лет и 50+. Больше всего участников и компетенций представлено в средней возрастной категории. В этой группе на 18 площадках по 64 компетенциям соревнуются 443 конкурсанта. В младшей в 15 компетенциях участвуют 109 человек, а в самой старшей — 35 конкурсантов. Оценивают работу участников около 580 экспертов. В обширной программе чемпионата помимо всего прочего в дистанционном режиме пройдут профориентационные мероприятия в формате try-a-skill («попробуй навык») — это своего рода мини-пробы конкретной профессии для школьников и студентов. Победители регионального чемпионата смогут попасть в финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), который пройдет в Саранске.