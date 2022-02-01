Сегодня Глава Чувашии выступит перед депутатами Госcовета с отчетом о работе Кабмина

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев выступит перед депутатами Государственного Совета республики с отчетом о результатах деятельности Кабинета министров за 2021 год.
Трансляция мероприятия будет вестись в эфире Национального телевидения и Национального радио Чувашии, на YouTube-каналах «Республика 21» и «Национальное телевидение Чувашии», а также в группе ВКонтакте «Национальная телерадиокомпания Чувашии».
Впервые во время выступления Главы Чувашии все желающие смогут принять участие в опросе, посвященном итогам работы правительства республики в 2021 году. Для этого необходимо, используя смартфон, считать с экрана трансляции QR-код и перейти по ссылке. Все ответы будут проанализированы и учтены при реализации отраслевых программ.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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