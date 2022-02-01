В Художественном музее открылась выставка печатной графики

Линолеум, фольга и кока-кола

Большая часть выставок, которыми радует горожан Художественный музей, посвящена живописи, реже, но все-таки видим мы станковую графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, а вот печатная графика в современном чувашском искусстве представлена крайне мало. Чтобы вдохновить наших молодых авторов и познакомить с ней зрителя, музей представляет выставку «НИЖГРАФ-2021», отражающую интересный опыт соседей-нижегородцев.

В экспозиции без малого 80 произведений, выполненных в самых разных техниках: офорт и лито-графия, линогравюра, «сухая игла», монотипия, смешанные авторские техники… Художников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Удмуртии объединило пространство мастерской печатной графики ARGENTO. Как рассказывает ее основатель, фотограф и издатель Леонид Гройсман, еще несколько лет назад в Нижнем ситуация была ненамного лучше, чем в Чебоксарах.

— Гравюра требует колоссального труда, мужества и настойчивости, чтобы заниматься ею постоянно. Если в живописи довольно легко можно что-то изменить, исправить, то печатная графика ошибок не прощает, все нужно продумать заранее. И соединить мастерство, творческий замысел и талант, чтобы добиться хорошего результата. Ну и оборудование мастерской тоже требует серьезных усилий.

Была идея сделать мастерскую открытой, чтобы она стала своего рода резиденцией, точкой притяжения для художников, которые хотели бы этим заниматься. За последний год нам удалось привлечь около 15 нижегородских авторов, которые раньше никогда не обращались к печатной графике. Резидентами мастерской стали также приглашенные художники. Результат этой годичной работы и представляет выставка.

На вернисаже гости показывали и рассказывали, «как это работает». Руководитель ежедневной практической деятельности мастерской ARGENTO Николай Власов демонстрировал печать офорта. Создание офортной доски довольно трудоемко: металлическую пластину сначала покрывают слоем кислотоупорного лака, затем художник наносит изображение, процарапывая лак до поверхности металла, а потом происходит процесс травления — пластину погружают в ванну с кислотой, и под ее воздействием штрихи углубляются. Офорт относится к техникам «глубокой печати»: доску покрывают слоем краски, а ее избыток затем удаляют так, чтобы заполненными оказались только углубления в форме, и когда к ней прижимают бумагу, она «забирает» краску из углублений.

«По образованию я театральный художник, бутафор, — рассказывает Николай. — Окончил Нижегородское театральное училище, но в театр не пошел. Мне хотелось учиться дальше. И когда Леонид сделал галерею ARGENTO и задумал мастерскую печатной графики (в 2018 году), два года занимался там под руководством Владимира Фуфачева. Ну и потом добирал знания самостоятельно. Моя главная задача в мастерской — расширить арсенал художника. Он, предположим, всю жизнь работал маслом, а тут приходит — я ему сухую иглу показываю, офорт, линогравюру. И он по-другому начинает видеть, находит для себя какие-то новые интересные ходы. И практически сразу что-то получается».

Яркий тому пример — несколько представленных в экспозиции работ известной московской художницы Инессы Рахмановой. Ее опыт в печатной графике ограничивался студенческими работами, но Леонид, когда делал ее выставку (там были арт-объекты и живопись), предложил дополнить ее графическими вещами, которые можно отпечатать в мастерской. И она, уйдя в «затвор» на несколько месяцев, сделала серию из 11 работ, настолько смелых и интересных, что и не скажешь, что человек режет впервые.

Процесс создания цветной линогравюры демонстрировала еще одна участница выставки, Анна Лагеда. С одной стороны, работать над ней быстрее и проще — нужен только линолеум и набор резцов-штихелей. Зато для каждого цвета вырезается отдельная доска (их бывает от 2-3 до 30 и более), которые нужно очень точно совместить в процессе печати. Она происходит в несколько этапов, здесь уже отпечатываются выступающие поверхности (это так называемая «высокая печать»). Работая над каждым из листов, можно экспериментировать с цветами, использовать разные их сочетания — с одного набора досок автор может получить очень разные произведения.

На выставке, конечно, можно увидеть не только первые эксперименты, но и работы признанных мастеров.

Заслуженный художник России, преподаватель Нижегородского художественного училища Павел Рыбаков занимается печатной графикой много лет, и в его листах видна классическая школа офорта. Замечательные образцы этой техники — произведения москвички Марии Смольяниновой и Леонида Строганова из Санкт-Петербурга. Отдельное место занимают дополнившие выставку линогравюры Анатолия Бородина из собрания ЧГХМ. Большеформатная серия «Наш Север» (1966) создавалась в период творческого расцвета художника и представляет собой нечто выдающееся даже среди богатых на печатную графику 1960-1970 годов.

При всей сложности печатных техник художники не перестают экспериментировать и с материалами, которые окружают нас в быту. Набирает популярность техника «kitchen printing» — освоение и использование в изобразительном искусстве разнообразных домашних и кулинарных субстанций. Участница выставки Елена Мальцева, например, в одной из своих работ использует кухонную пищевую фольгу, а для травления — кока-колу (оказалось, за счет содержания ортофосфорной кислоты она подходит для этой техники лучше всего). А попробовать себя в монотипии и диатипии может практически каждый.

КСТАТИ

Нельзя назвать печатную графику для Чувашии чем-то новым. В середине XX века ею занималась целая плеяда художников: Иван Григорьев, Петр Сизов, Федор Осипов, Алексей Бахмисов, Адель Ефейкина, Тамара Зверева и другие. Сегодня из наших земляков в разных печатных техниках работают Александр Федоров, Александр Мухин-Чебоксарский, Игорь Улангин, однако мы не перестаем надеяться, что круг этих авторов со временем станет шире. Ну а произведения гостей можно увидеть своими глазами в музее — выставка продлится до конца марта.

Фото Вконтакте