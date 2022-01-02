МИХАИЛ МИШУСТИН,

председатель Правительства России

«Новый штамм вируса — «Омикрон» — стремительно распространяется по всему миру. Последние десять дней в стране отмечается подъем заболеваемости. Правительством по поручению Президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных. Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 млрд рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, направив на это еще 15 млрд рублей. Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объемы тестирования, повысить поставки в регионы экспресс-тестов».