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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ МИШУСТИН,
председатель Правительства России

«Новый штамм вируса — «Омикрон» — стремительно распространяется по всему миру. Последние десять дней в стране отмечается подъем заболеваемости. Правительством по поручению Президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных. Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 млрд рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, направив на это еще 15 млрд рублей. Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объемы тестирования, повысить поставки в регионы экспресс-тестов».

Опубликовано: 20 января 2022 г.


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