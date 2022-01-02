Светлой памяти Строкача Жоржа Григорьевича

На 87-м году ушел из жизни видный государственный деятель, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики Строкач Жорж Григорьевич.

Будучи министром мелиорации и водного хозяйства Чувашской АССР, затем председателем Государственного комитета Чувашской АССР по охране природы Жорж Строкач внес большой личный вклад в развитие республики. Под его руководством проводилась большая работа по охране природы, рациональному использованию водных объектов и улучшению их санитарного состояния, повышению плодородия сельхозугодий. При нем в регионе построено большинство ныне действующих противоэрозионных гидротехнических сооружений, сложилась развитая сеть особо охраняемых природных территорий.

Жоржа Григорьевича отличали исключительное трудолюбие, порядочность, честность и внимание к окружающим. За время работы на руководящих должностях он продемонстрировал высокий профессионализм и отличные организаторские способности.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории Чувашии.

С искренними соболезнованиями

О.А. Николаев, Л.И. Черкесов, Н.Н. Владимиров, Н.В. Федоров, А.Г. Аксаков, А.И. Аршинова, А.Л. Салаева, В.А. Борисов, М.Г. Ноздряков, С.Г. Артамонов, П.В. Данилов, Д.И. Краснов, А.О. Ладыков, В.Г. Степанов, Э.Н. Бедертдинов, А.Г. Елизарова, С.А. Каликова, К.А. Майнина, В.М. Осипов, В.В. Петров, Д.А. Захаров, А.А. Кондратьев, С.И. Аристова, С.В. Романов, А.Н. Рыбаков, А.Н. Федорова, Г.С. Федоров, К.В. Викторов, В.П. Димитриев,

Н.В. Колебанова, В.В. Кочетков, Д.М. Сержантов, О.Н. Яковлев, О.И. Кортунов, Д.В. Спирин, Ф.А. Карягин.