О чем бы написал Глава республики в «Советской Чувашии»?

«В работе не думаем о рейтингах…»

В Доме правительства состоялась традиционная предновогодняя встреча Главы Чувашии с главными редакторами и журналистами республиканских и федеральных СМИ. В ходе общения, продолжавшегося 1 час 20 минут, Олег Николаев ответил на вопросы, касающиеся предварительных итогов 2021 года, положения дел в республике и перспектив ее развития по самому широкому спектру направлений.

Проблем хватает, решаются они руководством региона с разной результативностью. По одним люди высказываются одобрительно, по другим — не очень. Но одним из индикаторов результативности работы Главы Чувашии в целом стал опубликованный на днях Национальный рейтинг губернаторов, по которому Олег Николаев оказался на 30-й позиции, поднявшись с 42-го места. «Приятно, когда ты находишься на хорошей позиции. Но в процессе работы думаем не о рейтингах, а о прикладных вещах, как сделать работу качественно», — так прокомментировал Глава этот вопрос.

Общение началось с обозначения проблем достаточно известных, поднимавшихся на недавней «прямой линии» с Главой. Какой-то перманентно «токсичной» стала сфера сбора ТКО, которой коснулась руководитель ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка. Регоператор начисляет плату за количество собственников и проживающих, официальной методики исчисления нет… С этим Глава согласился — четко прописанного юридически алгоритма действительно нет. «Пытаемся идти к ситуации, когда расчет идет за фактически сгенерированные отходы. К 2025 году надеемся построить новую систему сбора мусора. При этом правительство приняло меры, чтобы тариф на обращение ТБО не вырос. Сегодня он у нас один из самых низких в ПФО. С нового года мы начнем более детальные обсуждения», — пообещал Олег Николаев.

По мнению главреда интернет-издания «Правда ПФО Чувашия» Александра Белова, одна из причин неразберихи в «мусорной» сфере — непонятные взаимоотношения АО «Ситиматик» и регоператора, из-за которых как бы не получилось в Новый год «мусорного» коллапса. «Сейчас мы ведем работу на основе здравого смысла и социальной ответственности. В целом у нас это получается, но напряжение в сфере есть. Коллапса в вывозе мусора не будет. Мы провели все необходимые переговоры», — сказал Глава.

Постепенно подобрались к «профильной» теме — вопросам медиасообщества. Главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев предложил Главе представить себя журналистом газеты, у которого есть задание написать материал в новогодний номер. О чем был бы этот материал? И о чем бы он спросил на такой вот встрече с Главой?

«Я бы посвятил материал теме трудового подвига наших предков в годы войны на строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Я был очень тронут многими инициативами и главное — реализацией этих инициатив. Люди делали это искренне и бескорыстно. Им удалось передать нам эмоции того времени… Мне кажется, народ сильно устал от проблем, и перед Новым годом хочется написать что-то объединяющее».

Но почему переносится дата открытия мемориала труженикам рубежей в Козловском районе, спросил главред «Советской Чувашии». Речь, собственно, не о переносе, пояснил Глава. Там надо завершить подводку газа, электричества. Второй важный момент — еще ведутся работы «по камню», что в холода проблематично. Исходя из этого, открытие планируется следующим летом. Возможной датой можно назвать 1 июля — День тыловика.

Директор Национального ТВ Светлана Губанова коснулась темы инвестиций, но не только в экономику, но и в СМИ. Какой поддержки им стоит ожидать? Глава начал с того, что «это зависит больше от вас всех». Правительство готово поддерживать проработанные, оформленные в проекты инициативы. И чем больше их будет, тем интересней и разносторонней будет развиваться сама медиасфера. «Деньги — точно не первичны, их можно найти под такие проекты».

Есть ли у региона планы по производству водородного топлива? Действительно, этот вопрос мы обсуждали на днях с менеджментом «Химпрома». В течение 5-6 лет там планируется создать «зеленую» площадку из нескольких предприятий, где появится производство водорода — пока для собственных нужд предприятия.

Ну и, конечно, больная тема — когда в регионе отменят куар-коды, как в некоторых других? Данный код — инструмент разделения потоков, людей, защищенных вакциной, и тех, кто не защищен так, сказал Глава. Минувшим летом были ситуации, когда минуты считали в ожидании кислорода. Вакцинация сняла остроту. В торговых центрах резкого снижения количества людей не видно, как и в общепите. «Поэтому тут, на мой взгляд, мы смогли найти баланс ограничений и поддержки. А вот когда достигнем целевых показателей — можно будет говорить об отмене QR-кодов», — резюмировал Олег Николаев.

Не спешим ли мы с реформой муниципалитетов, спросил Александр Белов. Может, стоит посмотреть, как она покажет себя на примере двух районов, и лишь потом двигаться дальше… Идет переходный период, сказал Глава. Муниципальные образования в форме округа намного удобнее для жителей — власть становится ближе, происходит централизация ресурсов. Самое главное — начатое в Чувашии подкрепляется законодательством РФ. «Для меня преимущества новой формы организации явны и очевидны. Здесь не надо медлить, надо поступательно и четко действовать».

Представитель агентства «Чувашинформ» спросил, почему ведомства иной раз легко дают обещания, а когда начинаются проблемы, молчат? Речь идет, в частности, о пассажироперевозках Новочебоксарск — Чебоксары. Когда что-то не получается, надо комментировать и объяснять людям, почему не получается, поддержал журналиста Глава. Но, как правило, правительство действует последовательно. Как и на 101-м маршруте, перешедшем на крупные автобусы, остальные тоже скоро перейдут.

Новочебоксарские журналисты, как и все местные жители, с нетерпением ждут решения о создании в городе особой экономической зоны. Такое решение ожидается в феврале-марте, сообщил Глава. Первыми там заработают производство биоразлагаемого пластика, производство от «Звениговского». Следующее предприятие связано с производством ДСП. Первых пяти резидентов для старта в режиме ОЭЗ достаточно.

Главреда газеты «Хыпар» Татьяну Вашуркину интересовали итоги и перспективы АПК. По словам Главы, республика серьезно продвинулась в закупках техники для села. Со следующего года пересматриваются формы поддержки сельского производства. Акценты будут сделаны на малые формы хозяйствования — сыроварение, ягодоводство, аквакультуру.

Главный редактор «Чебоксарских новостей» Лариса Буланкина с женской тревожностью констатировала, что «год был несладкий, одна пандемия все нервы вымотала». Но не хочется переходить в новый год в миноре — опросы показывают, у людей в минувшем году был не только негатив, но и немало светлого. А что «погрело душу» Главы республики — и как руководителя, и как просто Олега Николаева?

Главу порадовало, прежде всего, «мощное объединение людей на основе истории. Это дало мощный энергетический поток, благодаря которому удалось реализовать многогранные мероприятия. Это очень порадовало и вдохновило, вселило уверенность в дальнейшем».