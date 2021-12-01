Война глазами солдата

К писателям-фронтовикам у меня отношение особое — в силу личного интереса к Великой Отечественной войне. В общем, здесь, как и везде — субъективизм и только. Интуиция может быть вредной штукой, но ей не стоит не доверять. И вот так по наитию я потянулся в свое время к одной книжке…

Однако начнем мы, пожалуй, с биографии, поскольку именно она определила основную тематику произведений героя моего очередного очерка. Если многие писатели подсматривали интересные истории в жизни других или давали обобщенный срез с действительности, то есть, как порой говорят, ничего личного, то здесь наоборот. Все есть под рукой — только оглянись назад и задумайся…

Уроженец деревни Анаткасы Красноармейского района, начавший свой трудовой путь на комсомольской работе, но волею судеб ставший кадровым военным. Прошедший от звонка до звонка советско-финляндскую войну 1939–1940 гг. и Великую Отечественную 1941–1945 гг. Возглавлявший после выхода в отставку Чувашский республиканский комитет ДОСААФ, активно участвующий в общественно-политической жизни и однажды попробовавший себя в качестве прозаика и журналиста.

Последнее получилось удачно, и с легкой руки одна за другой появились книги «Фронтовые товарищи», «От Волги до Берлина», «Пламя Сталинграда», «Солдатская слава», «Сталинградцы», а также повести, очерки и рассказы. Основная тема — фронтовые будни, описанные с опорой на фактический материал, в том числе и личные свидетельства. Все это о Прохоре Трофимове.

Вообще, главная тема для Прохора Трофимова даже не Великая Отечественная война в целом, а конкретный ее эпизод. Пусть масштабный, один из ключевых, но эпизод. Сталинградская битва. Именно ей он предан как рыцарь прекрасной даме. Война по определению не является прекрасной, но можно прекрасно ее описать. Так, чтобы «задеть» читателя, заставить его задуматься. Показать ее как некое бытовое событие, где повседневность сливается с героизмом, а героизм есть неотъемлемая часть будней. В советской/российской литературе на память сразу приходит книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», а в чувашской — «Сталинградцы» Прохора Трофимова.

Так и хочется сказать, посмотрев выходные данные: «Да, были раньше тиражи!» 30 тысяч экземпляров выпущенной Чувашским книжным издательством в 1980 году книги «Сталинградцы» разошлись. И стоит ли удивляться — читали люди, читали. И было на что обратить внимание — не в плане количественном, а в качественной составляющей. Сколько угодно можно ругать цензуру, рубившую литературный поток на «разрешенное» и «отказное», но свое дело этот институт знал. Да, отбрасывались и идеологически невыдержанные произведения, зато откровенная графоманская халтура тоже не имела хода. И потому в книгах, выпущенных в уже далекое советское время, есть зерно, не утратившее своего значения и непреходящей ценности. «Не то что нынешнее племя…» — так и вспоминается крылатая строка одного известного (к сожалению, далеко уже не так широко) русского поэта. Но не будем о грустном, поговорим о хорошем. Что называется, поразмышляем над открытыми страницами.

В книге война описана в своей обыденности. Со всеми плюсами и минусами. Да, я не оговорился, в том числе с плюсами. Здесь лучше всякого рентгена просвечиваются людские характеры. Одни крепнут и закаляются, другие так и остаются серыми, но держатся, третьи — сникают и сдаются.

В мирной жизни таких испытаний не выпадает, и живем прямо как по Владимиру Высоцкому: «сразу и не разберешь, // плох он или хорош…» Откровенно показаны нерадостные фронтовые будни, бесполезные потери по причине шапкозакидательских настроений «небоевых» генералов. Сколько загубленных судеб на совести таких «ура»-командиров?! И это не вымысел автора, это — слепок с реальности. Так было…

И даже на войне случаются комические эпизоды. Чего стоят строки, где описывается опыт бойца Боброва в качестве кашевара, и как он потом своим рассказом поднимал настроение товарищей. А как передана встреча Виктора и Валентины Ярдовых, когда последняя с гостинцами в составе делегации из Чувашии прибыла на передовую! Такие моменты в книге хочется перечитывать и перечитывать, столько в них положительного эмоционального заряда!

Конечно, когда читаешь, порой накатывает впечатление, что… ну не всегда автор угадывает с тональностью, не те слова в уста героя вкладывает… Например, один из выступающих на митинге провозглашает: «Коричневые полчища бесноватого фюрера найдут могилы на нашей земле!» Однако эпитеты типа «бесноватый» в первые недели войны еще не вошли в оборот. Или когда ответственное лицо Чебоксарского горкома партии в разговоре произносит «Молю Бога…», хотя за такое откровение легко можно было не только «слететь» с занимаемого места, ведь коммунист по духу того времени должен был быть атеистом.

Это не от забывчивости, не от незнания темы, а от переживаемых заново — спустя десятилетия — чувств. Столько времени прошло, а память так живо все возвращает! Многое за эти дни и годы продумано, переосмыслено и, как результат, вылилось на бумагу. Все это простительно, так как не искажает событий, не извращает реальную историю. Ведь не документальную хронику, в конце концов, держу в руках, а художественное произведение.

Книга проглатывается запоем. Простые, непритязательные строки — они как характеристика значат больше, чем вычурный стиль иного «шедевра». Бежишь глазами по последнему — действительно, бежишь! А тут — читаешь. Даже корявость не раздражает, а стимулирует к размышлениям. Спотыкание на некоторых фразах, как на кочках, дает возможность задуматься над текстом. Жизнь сама по себе шероховата, и автор лишь привнес ее дух в свое произведение. Это делает книгу близкой, родной. Не выхолощенная она, а реалистичная. Характеры людей, кружки и точки на штабных картах, окопы и высоты в реальности — все это смешивается одним словом «бой». Вот где наглядно проявляются человеческие честь, совесть и отвага! И описание боев, нужно сказать, удалось Прохору Трофимову так, что с головой погружаешься в событие — точно сам непосредственный его участник.

Да, большое это зло — война! И забывать поэтому о ней нельзя! И такие книги, как «Сталинградцы» Прохора Трофимова, очень важны в историко-просветительском плане. Не подумайте, я не призываю всех поголовно бежать и расхватывать книги национальных авторов. Здесь, как и везде, товар товару — рознь, хоть маркировка и одинаковая. Причем то, что нравится мне, может вообще не подойти другому.

Но каждый может найти что-то свое. Вот я подобрал себе очередную книгу и рассказал о своем ее восприятии. История на этом не заканчивается. Просто очень жаль, что порой мы, обыватели, и книги живем как будто в параллельных вселенных… А ведь на очень многие жизненные вопросы уже ответили, ответили до нас, и нужно только вовремя вспомнить, какой совет нам дали мастера и художники Слова. В том числе и Прохор Трофимов.

Я без всяких колебаний оценил роман «Сталинградцы» Прохора Трофимова на «отлично».

Федор Козлов

ОТ РЕДАКЦИИ

Это уже четвертый выпуск рубрики «Время читать», которую ведет наш постоянный автор, заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов. Рубрика будет выходить на страницах нашей газеты и дальше, рассказывая о других интересных и полезных книгах. А в ее рамках проводится конкурс на знание этих книг — вам надо ответить на вопросы автора. Присылайте свои ответы в адрес редакции или на электронную почту sch-viktorina@yandex.ru

Итоги мы планируем подводить ежеквартально.

Очередные вопросы викторины:

1. «Наступать, наступать и наступать — невзирая ни на что!»

К чему привела такая стратегия комдива Куницына?

2. «Высокий лоб, черные, полные лучистого огня глаза, тонкие правильные черты лица, и сам высокий, стройный, при этом мастак поболтать на любую тему, особенно с девушками».

Чье это описание внешности? И как сложилась судьба этого человека?

3. Закончите чувашские пословицы, использованные автором в книге:

«Если у тебя горе, то…», «На язык красна и умом остра, а душевности…», «У голодной кумы одно…»