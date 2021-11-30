Чувашпотребсоюз: дарить радость клиентам

Приезжая в Урмары по работе или личным делам, многие стараются обязательно заскочить в кафе или магазины Урмарского райпо за вкуснейшими беляшами или чебуреками. Слава о местных поварах давно вышла за пределы района. Пирожки, хуплу, кулебяки с удовольствием раскупают и взрослые, и дети.

Общественное питание — сфера энергозатратная и трудоемкая, считает директор ООО «Общепит» Урмарского райпо Марина Сейфуллина. Нужно не только вкусно и красиво приготовить, но и реализовать готовую продукцию. Для этого, во-первых, использовать качественное, сертифицированное сырье. Говядину, свинину, картофель, другие овощи для приготовления блюд здесь закупают у местных владельцев коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйств. Один из таких поставщиков — ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Геннадий Ямуков. Общепит райпо ежегодно закупает у него до 10 тонн картофеля. Небольшие объемы, признается фермер, но для него важно развивать партнерство с местными переработчиками.

В ЦИФРАХ Оборот предприятий общественного питания Чувашпотребсоюза — 1 млрд руб. в год. Удельный вес продукции собственного производства — 83 процента. Согласно Комплексной программе развития Чувашпотребсоюза на 2021-2025 годы в развитие материально-технической базы отрасли планируется вложить свыше 185 млн руб.

Урмарское райпо объединяет сеть кафе, закусочных, расположенных в селе Урмары с максимальным количеством посадочных мест до 150 человек. В реестр организаций, получивших статус свободной от COVID-19 зоны, включены кафе «Светлица» и «Юность», но строгие правила соблюдают во всех. Все сотрудники кафе вакцинированы. Прием посетителей ведется по QR-коду. Для всех заведений оперативно закупили служебные телефоны и установили приложения для сканирования.

Из-за антиковидных ограничений число банкетов, да и самих посетителей в кафе с марта прошлого года стало гораздо меньше, признается Марина Аркадьевна. Пережить непростые времена, сохранив численность работников, регулярно, без задержки выплачивая им зарплату, помогли субсидии, которые были введены федеральным и региональным правительствами для наиболее пострадавших отраслей. Льготные кредиты направили на закупку нового оборудования. Так, в кооперативных кафе появились новые пароконвектомат, камера шоковой заморозки, посудомоечная, кофе-машины, «Газель» для развозки товара. Большое внимание, кстати, здесь уделяют не только модернизации технологического процесса, но и дизайну интерьеров. Делают все, чтобы в кооперативных кафе было уютно и комфортно.

— Средний возраст наших сотрудников 40 лет, — рассказывает Марина Сейфуллина. — Молодцы, стараются, вкладывают всю душу в работу. Мы, в свою очередь, отправляем их на курсы повышения квалификации, которые проводит Чувашпотребсоюз, приглашаем на мастер-классы шеф-поваров, обмениваемся опытом с коллегами.

«Система Чувашпотребсоюза — это уверенность и перспективы. Главное — не успокаиваться и находиться в ТОП-3 лучших. Любая система должна развиваться. Районные потребительские общества сегодня являются одними из основных предприятий, формирующих экономику районов республики, и от эффективности их деятельности зависит благосостояние жителей деревень и сел». (Из выступления вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрия Краснова на праздновании 190-летия потребительской кооперации России)

«Хочется дарить клиентам улыбку, радовать их вкусной, красивой едой», — говорит старший повар мучного цеха Вера Баранова. Ее стаж работы в системе райпо — более 30 лет. Своим мастерством опытный наставник делится с молодыми коллегами, раскрывая секреты тех самых пирожков, кулебяк, которые так любят покупатели.

— Организацией питания в нашей школе Урмарское райпо занимается, пожалуй, со дня основания, а это более полувека, — говорит директор МАОУ «Урмарская СОШ имени Г.Е. Егорова» Петр Алексеев. — Вкус школьных котлет, пончиков до сих пор вспоминают даже выпускники. Ежемесячно вопрос организации питания детей контролируют члены общественного контроля. Нареканий, жалоб нет. Администрация школы прилагает максимум усилий, чтобы качество школьного питания было на высшем уровне. Оба пищеблока полностью оснащены современным технологическим оборудованием, чтобы дети ели вкусную, здоровую пищу.

Летом повара кормят ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях и детском оздоровительном лагере «Романтика». Не случайно именно среди молодежи в первую очередь становится все более популярной такая услуга, как доставка готовой продукции на дом. Благодаря сотрудничеству с онлайн-сервисом Delivery Club любое блюдо от кулинаров Урмарского и других райпо можно заказать, не выходя из дома.

В конце лета повара и технологи Чувашпотребсоюза боролись за право стать лучшими в фестивале национальной кухни потребительской кооперации Чувашской Республики. Урмарское райпо не только стало местом проведения финального третьего этапа, но и заняло в итоге почетное второе место. Какай-шюрбе, хуплу, хуран-кукли с разными начинками здесь часто входят в повседневное меню. Знание и строгое соблюдение народных кулинарных рецептов помогло мастерам завоевать признание строгого жюри, а главное, своих покупателей.

Прощаясь с мастерицами в белоснежных халатах, от которых пахнет теплом и уютом, встречаю двух молодых людей. У одного из них под курткой замечаю широкую белую ленту с чувашским орнаментом. По старинному обычаю ее надевают новобранцу в день проводов в армию. Тимур, как представился молодой человек, сегодня отправляется на призывной пункт. По традиции родные, друзья соберутся за праздничным домашним застольем с пиццей и пирожками от поваров Урмарского райпо.

Надежда Антонова