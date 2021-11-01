Основной финансовый закон принят

Дело — за качественным исполнением

На очередной, четвертой, сессии Госсовета Чувашии (второй этап) после второго чтения утвержден республиканский бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В работе сессии участвовал Глава республики Олег Николаев.

Принятый документ — итог большой сложной работы правительства, парламента и муниципалитетов, сказал председатель Госсовета Леонид Черкесов, предваряя обсуждение. Первое совместное рассмотрение главного финансового документа состоялось на заседании расширенного правительства Чувашии, созданного по инициативе Главы, потом — на других положенных этапах. Параметры бюджета рассчитаны с учетом последовательного и стабильного развития республики. Увеличение доходной части позволит направить дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков в своем докладе обозначил основные параметры республиканского бюджета. Доходы в 2022 году запланированы в размере 66,9 млрд рублей, расходы — 70,7 млрд рублей. (Увеличение расходной части вдвое по сравнению с цифрами пятилетней давности). Собственные доходы на ближайшие три года прогнозируются в объеме 108,4 млрд рублей, в том числе в 2022 году — 34,8 млрд. Безвозмездные поступления из федерального бюджета на три года ожидаются в объеме 85,6 млрд рублей, 32,2 млрд из них — в следующем году.

В последующие годы получат развитие капитальные вложения в строительство важных объектов, в том числе образовательных. Уже направлена в Минобразования России уточненная заявка на капремонт еще 32 школ на сумму 2,6 млрд рублей. Республиканских средств на эту программу предусмотрено 150 млн рублей.

Министр отметил такое новшество, как инфраструктурное меню. Это набор финансовых инструментов, позволяющий направить возвратные бюджетные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов.

В прениях депутаты, как и ожидалось, неодинаково оценивали проект бюджета. Депутат от фракции КПРФ Александр Андреев выразил удовлетворение тем, что учащихся Кадетского корпуса обеспечили бесплатным питанием и обмундированием независимо от финансового состояния их семей. В то же время остался недоволен тем, что в Кугесях не начали строить школу. Признав, что работа «по бюджету была проведена большая», депутат тем не менее заявил — голосовать за него не будет.

Депутат Константин Степанов посетовал на обделенность частных перевозчиков поддержкой из бюджета, в результате чего они терпят большие убытки и даже кое-где прекращают перевозки. В том числе якобы и оттого, что на транспорте требуют куар-код. Еще парламентарий покритиковал за «недостаточную финансовую наполненность поддержки льготников, в том числе детей войны», продемонстрировав собственную недостаточную осведомленность. Михаил Ноздряков напомнил, что на транспорте кода никто не требует. Что касается детей войны — не далее как пару дней назад правительство приняло порядок выделения субсидий льготным категориям по программе догазификации, и в этот перечень включены также дети войны. Ранее эта категория получила льготу и по оплате услуг ЖКХ.

А вот депутат Николай Николаев полностью одобрил проект.

Все программы глубоко проработаны и представлены, отметил он, при этом они хорошо «встраиваются» в федеральные программы. Все объекты инфраструктурного развития четко понятны. Важно, что достойное внимание получает финансирование сельских учреждений культуры.

Свою оценку дал сенатор от Чувашии Николай Владимиров, отметив, что бюджет хорошо сбалансирован, прежде всего по доходам, ибо жить надо по ним. При этом бюджет имеет ярко выраженный социальный характер.

Итоги обсуждения проекта бюджета подвел Глава республики Олег Николаев. Грамотное, глубоко выверенное закрепление финансовых средств на реализацию тех или иных направлений — важная составляющая уверенности людей в завтрашнем дне, бизнеса — в осуществлении своих проектов, сказал он.

Глава попросил депутатов включиться в работу групп Высшего экономического совета республики. Многие разработанные в них материалы попадают потом в госпрограммы, а те, в свою очередь, в бюджет. Глава призвал к объективному подходу в реализации таких программ. «Деньги можно заложить в необходимых объемах, но полностью освоить их не всегда реально. Надо на входе оценивать возможности, разложить по годам, рассказать людям, как это будет делаться, и лишь потом делать. Только тогда они будут нам доверять, уважать и правительство, и Госсовет, и отдельных депутатов», — сказал Олег Николаев.

Парламентарии обсудили проект поправок в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По докладу вице-спикера — председателя Комитета по соцполитике Ольги Петровой, изменения предполагают посещение мест проведения массовых мероприятий, учреждений культуры, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом. Можно предъявить и медотвод от вакцинации с документом, удостоверяющим личность. Исключение составляют организации общепита, торговли товарами первой необходимости, аптеки. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будет принимать высшее должностное лицо региона.

Законопроект одобрил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. По его словам, вакцинированных сейчас практически нет в стационарах, при заболевании ковид они переносят обычно в легкой форме. Хотя обсуждение проходило достаточно бурно, одни высказывались против предлагаемых ужесточений, другие — за. Депутат Дмитрий Арсютов, к примеру, напомнил, что вспышку черной чумы в Москве когда-то подавляли сплошной вакцинацией, прибегнув к помощи силовиков. Константин Степанов сказал, что «вопрос этот спорный, у людей есть негативное отношение к нововведению». Александр Андреев был категоричен, как и в отношении бюджета, — поправки в «ковидный» закон надо отклонить… После дискуссии законопроект все же был принят большинством голосов.