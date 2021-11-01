Планерка Главы: ковид в Новый год, заброшенные плотины, безопасность аттракционов

Количество проходящих лечение от ковида в республике хотя и не быстро, но все же снижается. Коечный фонд, развернутый для борьбы с этой инфекцией, постепенно выводится для размещения больных с другими заболеваниями, констатировал Глава республики Олег Николаев на вчерашней еженедельной правительственной планерке.

ПОРУЧЕНИЕ.

Учесть предновогоднюю миграцию населения как фактор риска увеличения числа заболевших ковидом.

Все это, однако, не должно расслаблять — статистика заболевания коронавирусом в регионе все еще находится на пиковых значениях с начала пандемии, сказал Глава. Тем не менее темпы вакцинации за последние дни существенно снизились. Приближается Новый год, одно за другим отменяются массовые мероприятия, связанные с праздником. И нам уже пора думать об этом, ведь с приближением Нового года заметно оживится временная миграция населения, что принесет дополнительные риски неконтролируемого распространения инфекции. «Прошу все эти обстоятельства учесть, еще раз посмотреть, насколько безопасно будут проходить те или иные мероприятия», — поручил Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Обсудить в ближайшее время реализацию мер по приведению в порядок гидротехнических сооружений на территории республики.

На территории республики находится 554 гидротехнических сооружения (ГТС). В том числе 82 не имеют хозяев, 128 надо поставить на учет как бесхозные. Доля стоящих на учете в госреестре без хозяина в общем количестве ГТС составляет 14% против 5% в начале года. Об этом доложил министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов. Распоряжением правительства в минувшем марте утвержден план мероприятий на 2022-2023 годы по обеспечению учета таких ГТС. Определенная миссия в этом возлагается на местные органы самоуправления. Минприроды совместно со специализированными организациями провело ревизию ГТС, в том числе бесхозных.

Заброшенная плотина либо какое-то другое подобное сооружение не так безобидны, как кажется, пре-дупредил министр. В паводок при разрушении они могут создать серьезную угрозу. Бесхозные ГТС располагаются в 19 муниципалитетах, среди которых Козловский, Шумерлинский районы, Алатырь, Канаш, Шумерля. До 1 июля с.г. муниципалитетам надо было подать в Росреестр заявления о постановке на учет таких сооружений, чтобы до 1 сентября получить соответствующие выписки. Однако лишь 39% ГТС прошли данную процедуру и встали на учет.

В Цивильском районе работа ведется уже более двух лет, в Красночетайском — тоже ни шатко ни валко, с нулевым результатом. Должным образом работа идет только в Вурнарском, Ибресинском, Моргаушском районах.

ЦИФРА 82 гидротехнических сооружения в республике считаются бесхозными

Сложившуюся картину Глава республики оценил как «печальную, хотя вопрос «с бородой» и изрядно запущенный». Он напомнил, что еще минувшей весной перед паводком заострялось внимание на таких небезопасных объектах. Была договоренность об их инвентаризации, однако проведенная в течение прошедшего периода работа «мягко говоря, оставляет желать много лучшего», сказал Олег Николаев. А ведь исправные ГТС очень важны — и для мелиорации, и для борьбы с эрозией почв, и как противопожарные водоемы. К тому же в полноценном красивом виде они необходимы в плане агротуризма.

Чтобы исправить положение, в самое ближайшее время надо проанализировать меры по приведению ГТС в надлежащий порядок, сказал Глава. Особая роль тут отводится муниципалитетам. Необходимо собрать глав администраций, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, выяснить, что мешает «ускориться в этом процессе, тут нужна понятная цельная программа».

ПОРУЧЕНИЕ.

Не снижать планку обеспечения людей высокими стандартами занятия физкультурой и спортом.

Министр физической культуры и спорта Василий Петров доложил об итогах исполнения указа Главы Чувашии по повышению качества жизни населения. Речь шла, в частности, о строительстве футбольных полей. Всего их построено 11, в том числе 8 — в районных центрах. В 2022 году планируется построить поле в Комсомольском районе, в том же году — вторую очередь стадиона в Порецком.

Параллельно с футбольными полями ведется работа по созданию на базе республиканской спортшколы по футболу детского футбольного центра. Со следующего года планируется приступить к работе с муниципальными спортшколами. Другая задача — вовлечение в развитие футбола всех учреждений спортивной подготовки и организаций образования. Намечается также проводить мероприятия по повышению тренерской квалификации.

Выработанный подход можно считать правильным, сказал Олег Николаев. Территории для занятия спортом надо развивать комплексно. Это позволяет, с одной стороны, эффективно использовать бюджетные средства, с другой — изменять к лучшему облик села. Задача — обеспечивать людей современными стандартами для занятия физкультурой и спортом.

ПОРУЧЕНИЕ.

Не ослаблять контроль за безопасностью эксплуатации аттракционов.

О мерах по обеспечению безопасной эксплуатации самоходной техники и аттракционов рассказал начальник Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Владимир Димитриев. Численность техники в республике растет, только в нынешнем году она увеличилась на 760 единиц, составив в сумме более 26 тыс. единиц. Это осложняет задачу надзора за ее эксплуатацией. Наибольший рост парка — в частном секторе.

Руководитель инспекции отметил недостатки в прохождении техосмотра, главный из которых состоит в нежелании некоторых владельцев своевременно его проходить. В этом году было представлено к осмотру 13,9 тыс. единиц. Ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с использованием самоходной техники. В республике на сегодня зарегистрировано 176 аттракционов. В летний сезон совместно с правоохранительными органами проводилась проверка их эксплуатации, так как от граждан поступило более 20 жалоб.

Безопасность эксплуатации аттракционов имеет крайне важное значение, ибо связана со здоровьем, а то и жизнью людей, напомнил Олег Николаев. Поэтому контроль в данной сфере должен быть строжайшим и постоянным, в том числе при участии Ростехнадзора.

Уроженец Чувашии художник Евгений Емельянов стал победителем народного голосования проекта «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга». Об этом напомнил на совещании Олег Николаев.