QR-коды для переболевших пока под вопросом

А в ЗАГСе он не понадобится

Некоторая тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, наметившаяся в Чувашии в период нерабочих дней, сохраняется и на этой неделе. Однако темпы вакцинации слегка снизились. Если в начале локдауна прививались 5,5-6 тысяч человек в день, то сейчас — чуть меньше пяти тысяч. В связи с готовящимися в России законопроектами об обязательном использовании QR-кодов на это обстоятельство стоит обратить особое внимание. На это указал Глава Чувашии Олег Николаев на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в минувшую пятницу.

Из положительного – в стационарах почти на 30% снизилось количество пациентов. Если неделей ранее доля свободного коечного фонда в медучреждениях для лечения ковидных больных составляла около 21%, то сейчас, по данным Минздрава республики, этот показатель – 23,2%. Соответственно, в больницах уменьшилось суточное потребление кислорода: с 45 до 30 тонн, дефицита нет. Около 45% необходимого кислорода поставляют Химпром и Промтрактор, остальной объем привозят из Татарстана.

Но успокаиваться пока рано. По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашии, эпиднеблагополучными продолжают оставаться Алатырь, Шумерля, Ибресинский, Янтиковский, Моргаушский, Чебоксарский, Ядринский и Яльчикский районы. А в нерабочую неделю в восьми муниципалитетах был превышен среднереспубликанский показатель заболеваемости коронавирусом. Во время рейдов специалисты Роспотребнадзора выявили, что QR-коды и документы, удостоверяющие личность, нередко проверяют не непосредственно на входе в магазины и заведения общепита, а у кассы или на линии раздачи. Главный санитарный врач по Чувашии Надежда Луговская предложила широко внедрять в республике экспресс-тесты на ковид. Необходимо, по ее словам, наращивать и темпы вакцинации против Covid-19 , в том числе среди сделавших прививку ранее и переболевших коронавирусом..

Кстати Решением Оперштаба, в органы ЗАГС республики теперь можно будет попасть без предъявления QR-кода. С 8 ноября это требование было обязательным.

«Если мы берем на себя обязательство контролировать QR-коды, значит, это надо делать, как положено. Или закрывать такие предприятия. Нашли что-то – демонстративно закрывайте», — обратился Глава Чувашии к контролирующим органам. Чтобы другим неповадно было. В целом, как доложил вице-министр – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в республике в сфере общепита вакцинировались 85% сотрудников, в сфере услуг – 80%, в рознице – 78%. А в связи с тем, что в МФЦ стали образовываться очереди для подтверждения QR-кодов о вакцинации, предложил для верификации QR-кодов подключить другие службы. Открыть личный кабинет и подтвердить учетную запись в Госуслугах, кстати, можно не только в МФЦ, но и в Пенсионном фонде, центрах соцзащиты, налоговой инспекции.

Как отметила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, в организациях соцобслуживания вакцинировано 95,5% сотрудников, а почти 25% работников прошли ревакцинацию. Что касается ситуации в Тарханском психоневрологическом интернате Батыревского района, где в конце октября заболели ковидом восемь человек, она отметила, что при повторном тестировании результаты у всех отрицательные.

Цифра 459464 человек, или 60,3% от плана – столько в среднем взрослого населения вакцинировано в Чувашии. Меньше всего привитых в Янтиковском районе – ниже 50% от плана. Еще в 10 муниципалитетах привиты больше половины взрослого населения по данным на 12 ноября.

На заседании Оперштаба обсудили и вопрос QR-кодов для имеющих антитела. По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристины Майниной, в республике прорабатывают два варианта выдачи «пропуска» для переболевших коронавирусом. Согласно первому, результаты теста на антитела приравнивают к тому, что человек переболел. В этом случае на портале Госуслуг появляется QR-код. Согласно второму, в республике создадут региональный электронный ресурс, где жителям Чувашии с высоким уровнем антител присвоят QR-код. Он будет действовать только на территории республики. Чтобы запустить тот или иной вариант, потребуется около трех недель. Как дополнил и.о. министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, республика, как и другие регионы страны, дожидается разъяснений от федерального Минздрава о дальнейшей работе. Непонимание, в частности, вызывает то, как определяется дата выздоровления.

Глава Чувашии попросил не затягивать с решением этого вопроса и поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодов для переболевших. «Помимо всего прочего, это права людей», — сказал Олег Николаев и предложил выделить одну-две лаборатории кожвендиспансера и Республиканской клинической больницы для сдачи анализа на антитела. Это позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки. Если уровень иммуноглобулина выше 300 единиц, для человека сгенерируют QR-код на региональном портале сроком действия на полгода. Если же меньше, он должен будет вакцинироваться.

Впрочем, вопрос с QR-кодом для переболевших в республике все еще остается открытым. В тот же день в Кремле прокомментировали решение Главы Чувашии Олега Николаева. «Здесь нужно со специалистами [проконсультироваться], Роспотребнадзором. Какие-то инициативы такого плана сначала подлежат экспертной проработке. Там много нюансов, нужно все внимательно прорабатывать. Существуют разные точки зрения, но есть рекомендации ВОЗ и нашего Минздрава <…> делать всё надо грамотно и профессионально», — приводит слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова издание «Известия».