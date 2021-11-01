QR-коды для граждан с высоким титром антител появятся в Чувашии в течение недели

«В течение следующей недели механизм нужно реализовать и запустить, чтобы он работал. Мы уже достаточно изучили, проработали и в целом этот механизм позволяет нам обеспечить безопасность, соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей», — заявил Олег Николаев.

Как пояснила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, решением может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить куар-код. Под это формируется реестр лиц с высокими титрами антител, врачебной комиссией аккредитованных лабораторий определяется срок действия этих антител.

На федеральном портале Госуслуг куар-код, имеющий силу действия только на территории Чувашской Республики, отображаться не будет.

Ранее Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко было озвучено, что наличие 300 единиц антител по европейским стандартам предоставляет защиту от заболевания, наличие 500 антител – это гарантированная защита. Данная информация подтверждена российскими и зарубежными учеными.

«Люди, которые имеют аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакциринроваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — заявил Глава Чувашии.

Осуществлять проверку анализов будут специализированные аккредитованные медицинские организации, что по словам Главы Чувашии, позволит исключить и отфильтровать фальшивые справки.