Идет сбор предложений к Посланию Главы Чувашии Госсовету республики

Назовите тему, обозначьте проблему

Оглашение Послания может состояться в конце января — начале февраля будущего года, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

В документе традиционно будут обозначены состояние и стратегические ориентиры развития республики, нацеленные на повышение качества жизни граждан, проживающих в регионе, экономического, промышленного, инвестиционного и туристского потенциала, совершенствование социальной сферы.

По традиции принять участие в подготовке Послания приглашают жителей Чувашии. Все желающие могут направить свои предложения в его текст — обозначить ключевые, волнующие их темы и злободневные проблемы, предложить свои инициативы и проекты, позволяющие решить актуальные задачи развития республики. Обращения принимаются по электронной почте poslanie@cap.ru с пометкой «Для Послания — 2022».