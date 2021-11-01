Идет сбор предложений к Посланию Главы Чувашии Госсовету республики

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Тема коронавируса стала одной из основных в первом Послании Олега Николаева. Наверняка она будет актуальной и в новом обращении к Госсовету и народу Чувашии. Фото Максима Васильева из архива редакции

Назовите тему, обозначьте проблему

Оглашение Послания может состояться в конце января — начале февраля будущего года, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.
В документе традиционно будут обозначены состояние и стратегические ориентиры развития республики, нацеленные на повышение качества жизни граждан, проживающих в регионе, экономического, промышленного, инвестиционного и туристского потенциала, совершенствование социальной сферы.
По традиции принять участие в подготовке Послания приглашают жителей Чувашии. Все желающие могут направить свои предложения в его текст — обозначить ключевые, волнующие их темы и злободневные проблемы, предложить свои инициативы и проекты, позволяющие решить актуальные задачи развития республики. Обращения принимаются по электронной почте poslanie@cap.ru с пометкой «Для Послания — 2022».

Опубликовано: 8 ноября 2021 г.


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