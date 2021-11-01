Капремонт школ завершением красен

На одни обещания полагаться не стоит

Вторая учебная четверть началась в 8 капитально отремонтированных школах республики. Среди них школы в Чебоксарах, Козловском, Порецком, Цивильском районах. В то же время еще в 5 образовательных организациях работы пока не завершены, доложил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров на вчерашней правительственной планерке под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести детальный анализ эффективности централизации строительных работ, в том числе на объектах образовательной сферы. Особое внимание уделить зоне ответственности глав муниципальных администраций.

Данная тема пока не закрыта. Всего в нынешнем году в республике был запланирован капитальный ремонт 53 школ, 35 детсадов и 3 детских оздоровительных лагерей на общую сумму более 2 млрд рублей. На 1 сентября было сдано 49 объектов, в 9 работы продолжаются. В том числе в 5 школах сроки ремонта нарушаются.

В частности, Малокармалинскую школу в Ибресинском районе должны были сдать еще в августе, но работы там до сих пор ведутся. По словам министра, пришлось привлекать прокуратуру, которая вынесла соответствующее представление подрядчикам. По новому сроку здешние ученики справят новоселье к 1 декабря. Тоже в августе хотели сдать и Абашевскую школу в Чебоксарском районе, теперь — только к 22 ноября.

Самая проблемная — школа в Ядрине, где работы ведут аж три подрядчика. Один из них, по деликатному выражению министра, «удалился» с объекта. Но общими усилиями, включая также прокуратуру, удалось вернуть его и продолжить работы. Чтобы хотя бы к 10 декабря ученики сели здесь за парты. Пока же дети школ-неудачниц учатся в других школах, а малокармалинцы ездят в соседнюю деревню.

Глава республики попросил отчета у глав администраций этих районов. Их сообщения не удовлетворили Олега Николаева своей неконкретностью и расплывчатостью.

По словам вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, школа в Ядрине в зоне внимания Минстроя, проведено совещание всех участников стройки с неотложными рекомендациями. В продолжение темы Глава республики констатировал, что процесс централизации строительства, предполагающей, прежде всего, повышение качества проектирования, и строительных работ, будет углубляться. Сейчас надо разложить зоны ответственности участников процесса, включая глав администраций. Это актуально в свете того, что на следующий год намечается масштабный ремонт и строительство дорог.

ПОРУЧЕНИЕ.

Провести анализ численности подготовленных в 2021 году специалистов по разным направлениям и мониторинг их трудоустройства. Исходя из этого планировать подготовку кадров в следующем году.

В июле прошлого года перед регионами страны Президентом была поставлена задача по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года к четвертому кварталу нынешнего года. По данным Чувашстата, приведенным министром труда и социальной защиты Аленой Елизаровой, эта задача в республике уже выполнена. В среднем за июль — сентябрь численность рабочей силы составляла 619,4 тыс. человек, в том числе 592 тыс. заняты в экономике. Это стало возможным на основе реализации комплекса межведомственных мер занятости. В их числе — меры поддержки АПК и малого и среднего бизнеса, а также содействие трудоустройства с использованием субсидирования, обучения и профессиональной переподготовки по востребованным специальностям.

Наибольшее напряжение отмечалось в сентябре 2020 года, когда уровень регистрируемой безработицы составлял 4,9%, а работу не имели около 30 тыс. человек. На сегодня в регионе насчитывается 5 тыс. безработных, а вакансий больше в четыре раза.

Комментируя эту статистику, Глава республики дал поручение проанализировать данные о числе подготовленных специалистов и сколько из них нашли работу, по каким направлениям. Это нужно для того, чтобы иметь картину наиболее востребованных секторов экономики, других сфер занятости. Такая работа, собственно, уже начиналась, теперь надо ее углублять.