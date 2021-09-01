Профессионалам своего дела вручены награды

Указом Главы Чувашии от 30 августа за плодотворную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награждена Егорова Альбина Егоровна — председатель Государственного Совета Чувашской Республики;

За многолетнюю добросовестную работу во благо Чувашской Республики Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Аристова Светлана Ивановна — председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, Трифонова Елена Николаевна — помощник ректора Чувашского государственного аграрного университета.

За вклад в развитие и популяризацию национальной литературы и культуры, многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетное звание «Народный поэт Чувашской Республики» присвоено Смирновой (Азамат) Светлане Васильевне — члену Союза профессиональных писателей Чувашской Республики;

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено Андреевой Анастасии Васильевне — художнику по вышивке ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере», Артемьевой Любови Александровне — преподавателю Алатырской детской школы искусств, Вершковой Светлане Павловне — преподавателю Детской школы искусств г. Новочебоксарска, Димитриевой Татьяне Васильевне — преподавателю Детской музыкальной школы имени народного артиста СССР Максима Дормидонтовича Михайлова города Канаша, Ефимовой Лилии Витальевне — преподавателю Аликовской детской школы искусств Аликовского района;

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Волкову Николаю Владимировичу — сварщику АО Научно-производственного объединения «Промсервис», Яльчикский район.

За вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную службу Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Иванова Елена Валентиновна — главный специалист-эксперт управления делами администрации Моргаушского района.