Водитель «зажигательного» троллейбуса дал интервью «СЧ»

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

…Фонтан искр, разлетающихся на несколько метров, и громкий треск контактных проводов — чебоксарцы стали свидетелями яркого фаер-шоу, в центре которого оказался троллейбус с пассажирами.
16 августа, когда троллейбус, курсирующий по 11 маршруту, сворачивал с проспекта Никольского на улицу Энтузиастов, у него сошла правая штанга. А дальше произошло короткое замыкание на токоприемнике и воспламенение. Очевидцы сообщили, что, оперативно высадив пассажиров, водитель «рогатого», несмотря на риски, начал отсоединять горящий токоприемник от контактной сети. Как рассказал потом журналистам «СЧ» сам скромный водитель троллейбуса Михаил Яковлев, он «сработал по инструкции». В этой ситуации его очень удивили люди, но подробности — в ближайших номерах «СЧ».

Опубликовано: 18 августа 2021 г.


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