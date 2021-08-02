Глава Чувашии посетил Урмарский и Козловский районы

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Приоритеты — школы, ЖКХ, жатва

В центре внимания Главы республики Олега Николаева в ходе рабочей поездки были подготовка школ к учебному году, ремонт и строительство детских садов. В Урмарах он ознакомился с детсадом «Зоренька», где на днях завершился капремонт. Глава выразил удовлетворенность качеством работ.
А в Козловке завершено строительство нового детсада. Здесь же идет капремонт средней школы, но с отставанием от графика. Но подрядчик пообещал до 1 сентября уложиться, наверстав упущенное. В Урмарах Глава побывал на местных очистных сооружениях, нуждающихся в реконструкции. Он также ознакомился с ходом уборочных работ в ряде хозяйств. Подробности — в следующем номере газеты.

Опубликовано: 18 августа 2021 г.


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