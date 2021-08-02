В погоне за «левыми» деньгами

Иные граждане, да еще при полномочиях, изыскивают любые возможности, чтобы пополнить личный бюджет. Ради этого не гнушаются и закон преступить.

Тракторное дело

Особо крупное мошенничество с использованием служебного положения и отмывание денег, заработанных преступным путем, инкриминируется руководителю ООО «Структурное подразделение сбыта «Волгоградский Тракторный Завод». Установлено, что Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии заключило с этой коммерческой организацией государственный контракт на поставку тракторов промышленных гусеничных ВТГ-100-РС4 на общую сумму 8,3 млн рублей.

По условиям контракта поставщик обязан был приобрести новый товар, не бывший в употреблении, в ремонте, не восстановленный. Однако в ходе предварительного следствия выяснилось, что поставщик, а конкретно исполнительный директор ООО, «обрадовал» министерство тракторами, в которых значимые конструктивные части и элементы уже побывали в употреблении или были восстановлены. Как видим, Минприроды причинен нехилый ущерб. Чтобы легализовать похищенные деньги, исполнительный директор провернул сделку по приобретению двух тракторов на общую сумму 4,9 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Чебоксар.

Присвоил фабричные деньги

А 48-летний житель деревни Яншихово Батыревского района осужден за присвоение денежных средств кондитерской фабрики. Как установили СУ СКР по Чувашии, а потом и суд, с декабря 2019 по март прошлого года мужчина, будучи торговым представителем одной из кондитерских компаний республики, присвоил более 380 тысяч рублей, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за реализацию кондитерской продукции, причинив компании-работодателю ущерб на указанную сумму. За совершенное преступление суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.

«Прикарманил» налоговый вычет

На такое незаконное действо сподобился 48-летний житель Чебоксар, теперь уже бывший сотрудник регионального ГУ МЧС, занимавший руководящую должность. Он признан виновным в крупном мошенничестве. Суд установил, что мужчина при ответственной должности, обманув налоговиков, а потом работников бухгалтерии по месту своей службы, совершил хищение бюджетных средств в виде налогового вычета, предоставив им документы о якобы понесенных расходах на приобретение жилого дома.

А на самом деле через посредника и фиктивные договоры купли-продажи приобрел его у близкого родственника без фактически понесенных затрат. На основании представленных документов фигурант дела незаконно получил налоговый вычет за 2015-2016 годы на общую сумму 260 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме. С учетом этого суд приговорил бывшего сотрудника МЧС к штрафу в 200 тысяч рублей.

«Тухья» подвела под статью

По материалам проверки прокуратуры Чебоксар возбуждено уголовное дело коррупционной направленности в отношении бывшего исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения «Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца» Минкультуры.

От имени этого учреждения тогдашний и.о. директора заключил с аффилированным ему индивидуальным предпринимателем договор на пошив и поставку сценических головных уборов «Тухья». И заведомо зная, что тот головные уборы не изготавливал, в учреждение их не поставлял, перечислил «подрядчику» 149500 рублей. Уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора возбуждено по признакам хищения чужого имущества (то есть бюджетных денег) с использованием служебного положения.

Касса всегда под рукой…

Новые уголовные дела возбуждены в отношении директора детского оздоровительного лагеря, расположенного в Цивильске. Напомним, недавно СУ СКР по Чувашии возбудило в отношении него дело по факту получения взятки в 14 тысяч рублей от местного жителя за прием двух его детей на отдых в лагерь без соответствующих путевок. Теперь директору вменяются другие неблаговидные деяния. Он подозревается в присвоении бюджетных денег.

По версии следствия, с марта по декабрь 2019 года руководитель лагеря трижды получал из кассы деньги на хозяйственные нужды, однако фактически тратил меньшую сумму, а денежную разницу присваивал. А чтобы это оставалось тайной, злоумышленник представлял бухгалтеру лагеря фиктивные кассовые и товарные чеки. Таким образом, за указанный период подозреваемый присвоил более 185 тысяч рублей. Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.