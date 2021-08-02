Не за честь, а за совесть. О людях избирательной системы республики

Среди членов избирательных комиссий, обеспечивающих проведение выборов, случайных людей не бывает. А порой встречаются и вовсе уникальные личности и даже семейные династии. Так, один из членов УИК № 527 в Ибресинском районе 85-летний Алексей Купранов организовывает выборы вот уже 62 (!) года. Его называют самым опытным в избиркомах Чувашии, вот и на сентябрьском голосовании он будет работать. В Козловском районе хорошо знают 70-летнюю Людмилу Владимирову из деревни Новое Шутнерово. Почти 30 лет она была председателем избиркома в деревне Андреево-Базары, а сейчас ее дело продолжает дочь Надежда Лукинова. «СЧ» познакомилась с ними поближе.

…И съел бюллетень

Бухгалтер по образованию (окончила Алатырский сельскохозяйственный техникум), жительница деревни Новое Шутнерово Людмила Владимирова в 18 лет начала работать в совхозе «Заря» бухгалтером, а потом инспектором отдела кадров. В 1977 году ее избрали депутатом сельского совета, а на сессии — секретарем сельского совета.

В этой должности она проработала 27 лет, до самой пенсии и одновременно трудилась в избирательной комиссии. Активистку, секретаря комсомольской организации в деревне хорошо знали и уважали.

«Боевая была», — говорит про себя Людмила Фадеевна, поэтому и доверили важное дело по организации выборов. Это сейчас, рассказывает собеседница, членов избирательной комиссии назначают, а тогда проводилось серьезное собрание жителей, на котором и избирали ту или иную кандидатуру в члены комиссии. Почти сразу же ее выбрали председателем избиркома в Андреево-Базарах, в этой должности она трудилась до 2004 года.

Менялись эпохи, менялись и выборы. «Раньше списки избирателей печатали на машинке — я сама их печатала на машинке «Башкирия». Сделаешь одну ошибку, и весь лист нужно набирать снова. Иной раз допоздна приходилось засиживаться. Потом, когда стали поступать напечатанные списки, пришли компьютеры, работать стало значительно легче», — вспоминает Людмила Фадеевна. Выборы советского периода для людей были как праздник — явка составляла почти 100%. Может, ответственнее были люди, а может, на местах исполняли указание сверху — требовалось во что бы то ни стало обеспечить явку…

Участок размещался в старой, тогда еще деревянной Андреево-Базарской школе, и начинал работать уже с шести утра. Ровно в полночь комиссия вскрывала урну и приступала к подсчету бюллетеней. Урна, кстати, сильно отличалась от тех прозрачных, к которым мы привыкли сейчас. Ящик сколачивали из досок, а сверху обивали красной материей. Вручную делали и кабинки.

Не обходилось и без провокаций. Случалось, что вместо бюллетеней в ящик бросали промокашки от тетрадок. А однажды один из местных жителей, крепко выпивший, прямо на участке съел бюллетень. Членам комиссии потом пришлось писать объяснительную из-за пропажи документа… «Были и такие люди, которые специально приходили на участок за пять минут до закрытия, чтобы проверить, не открыли ли раньше времени ящик, — рассказывает Людмила Владимирова. — Но в целом нарушений не было». Более того, избирком в Андреево-Базарах слыл в каком-то смысле передовым в Козловском районе: ни разу к членам комиссии не было претензий по работе или документам, а все бумаги всегда сдавали в Козловку в первых рядах среди избиркомов района, хоть и был самым удаленным от райцентра участком — до города 40 км.

Работа в избиркоме считалась общественной нагрузкой, денег за нее не платили. «Выдавали один пирожок и предоставляли отгул на следующий день после выборов», — говорит Людмила Владимирова. Но ответственности, нагрузки, сложностей она никогда не боялась. «Волков бояться — в лес не ходить. Раз сказали надо, делали, работали добросовестно и честно. Принцип ведь какой у нас был: партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Мне интересно было работать, нравилось с людьми общаться», — рассуждает она.

Сейчас пенсионерка, пожалуй, самый дисциплинированный избиратель на своем участке. Она не пропускает ни одни выборы и всех подружек с собой берет за компанию. Лишь немного сожалеет, что народ уже не так активно ходит на голосование, как раньше. «Ходят на выборы пожилые, молодежи мало. Часто слышу, что мол без нас там выберут. А я им всегда говорю — не надо так думать, без нас не выберут, надо обязательно идти на выборы и отдать свой голос. Особенно молодым», — считает она.

На пенсии Людмила Фадеевна увлеклась рукоделием — вяжет крючком необыкновенной красоты розы, глоксинии, мастерит ажурные подушки — ими украшен весь ее дом. А в прошлом году детям (их у нее пятеро и 12 внуков) связала 28 пар носков. Держит курочек, выращивает дыни, арбузы, тыквы, которые радуют ее хорошим урожаем. Активно интересуется новостями политики, а также проходящей сейчас в Токио Олимпиадой — в курсе медальной таблицы нашей команды.

Династия

С 2007 года дело Людмилы Владимировой продолжила одна из ее дочерей Надежда Лукинова. Надежда Вениаминовна по образованию фельдшер и учитель истории и обществознания. Работает директором местной школы, мама троих детей. Как и Людмила Фадеевна, сначала трудилась в сельской администрации, а сейчас вот уже 14 лет возглавляет УИК № 713 Козловского района в деревне Андреево-Базары. За ним закреплены более 500 избирателей из шести деревень.

«Общественная работа держит тебя в постоянном тонусе, не дает скучать, — рассказывает Надежда Лукинова. — С детства передо мной стоял пример мамы: видела, как она работает, как общается с людьми, как отдает себя делу, и решила пойти по ее стопам. Но главное — работать в этой системе, значит быть заинтересованным в судьбе страны, республики, района, поселения и нести ответственность за благополучие как государства в целом, так и своей маленькой деревни».

На первых порах, вспоминает Надежда Вениаминовна, Людмила Фадеевна во всем поддерживала дочку: не раз помогала ей профессиональными советами. Но вот условия работы двух поколений семьи, конечно, заметно отличаются. Особенно во времена пандемии. Так, в прошлом году пожилые жители деревень даже побаивались облаченных в специальные защитные костюмы и маски членов УИК.

И хотя все автоматизировано, работы у нынешних представителей избиркомов не сказать что стало меньше. Приходится много работать и с агитаторами, и с представителями партий и депутатов, и с наблюдателями, и с доверенными лицами. «Нас охраняют не только полиция и пожарные, но и многие другие люди, — улыбается Надежда Лукинова. — Но это даже хорошо, потому что каждый может убедиться, что выборы проходят открыто, прозрачно, легитимно».

Вся жизнь — выборы

Как человека справедливого, принципиального и неподкупного, Алексея Алексеевича Купранова из села Чувашские Тимяши Ибресинского района знают не только в родном селе, но и во всей республике. Раз Купранов работает на выборах, баловства на участке не жди, говорят про 85-летнего ибресинца, почтовика, с 1959 года по сей день организующего выборы.

…С молодых лет Алексей Купранов интересуется общественной жизнью, увлекается чтением книг по истории, хотя за его плечами всего семь классов вечерней школы, которую он окончил после армии. «Самоучка», — называет он себя. Первый опыт общественной работы получил, устроившись в сельсовет счетоводом в 1959 году. Тогда-то его и привлекли к работе избиркомов.

Сколько прошло выборов с той поры, он сейчас и не вспомнит: работал и рядовым членом комиссии, и заместителем, и председателем. Семь лет, с 1980 по 1987 год, трудился председателем исполкома сельского совета, а потом 29 лет — начальником отделения связи в Чувашских Тимяшах. Где бы ни работал, всегда трудился по совести, до пота.

«Когда работал в колхозе, если какую-то работу не закончу, не могу уснуть — раз мне дали дело, делал до конца», — говорит он. Чего только стоит его принципиальная борьба с самогонщиками в родной деревне — в ту пору этим делом занимались в каждом дворе… «Им вольготно было: пьянствуют, дерутся, на работу не выходят, а мне это не понравилось», — рассказывает он. Стоило тогда Алексею Алексеевичу это хорошей должности, но он ни о чем не жалеет.

«Я потому интересуюсь выборами, какого бы уровня они ни были, что хочу проследить, чтобы они прошли добросовестно и честно, без обмана народа, — прямолинеен Алексей Алексеевич. — Люди меня знают — мухлежа не допущу. У меня натура такая. Переделать себя уже не могу. Меня и другие люди переделать не могут — хоть попытки были…»

На своем участке знает каждого, да и Алексея Алексеевича, по его словам, знает каждая собака и кошка в округе. «Я с людьми всегда разговаривал, даже с малыми детьми», — говорит он. Несмотря на почтенный возраст, Алексей Алексеевич — активный и деятельный, с интересом участвует в выборном процессе. «До конца выборные дела буду контролировать», — серьезно заявляет член УИК. Честность, беспристрастность, порядочность — для него всегда были на первом месте в работе на выборах, к этому он призывает и своих коллег. А избирателям советует выбирать обдуманно, по принципу — полезен ли будет человек стране, республике, району или нет.

…Детство Алексея Купранова прошло без отца, потерял его в 1942 году, в шесть лет — мать вырастила мальчика одна. Зато сейчас у Алексея Алексеевича и его супруги Клавдии Ефимовны, всю жизнь проработавшей в колхозе, пятеро детей — два сына и три дочери, 10 внуков, 6 правнуков. Всем своим детям супруги дали высшее образование: сыновья — агроном и пожарный, дочери — инженер-строитель, энергетик, экономист. В 2018 году супругов в торжественной обстановке в Чебоксарах Глава республики наградил орденом «За любовь и верность» — вместе они уже 60 лет. (Три года назад «СЧ» рассказывала об этом в материале «Не в ромашке счастье»). Детей Алексей и Клавдия Купрановы с малых лет приучили к труду, воспитали в любви и уважении к родителям. А портреты шестерых правнуков Клавдия Ефимовна держит на видном месте. «Я просыпаюсь и засыпаю, глядя на них. Смотрю на них, любуюсь. Никакого золота не надо. А когда дети, внуки, правнуки собираются все вместе, это такое счастье!» — призналась она.

В былые времена супруги Купрановы держали четырех коров, телят, ведут хозяйство и сейчас — ухаживают за козами, козлятами, курами. «И польза, и физзарядка», — говорят. Алексей Алексеевич увлекается составлением генеалогического древа — не только своего рода, но и односельчан. Свою родословную изучил аж до девятого колена, обращался в архивы Чебоксар. А Клавдия Ефимовна любит цветы — на подоконниках и в саду их сотни!

Фото Ольги Казаковой и Анастасии Ковалевой