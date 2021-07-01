Энергетики советуют не омрачать летний отдых возможным арестом имущества

«На дачу — без долгов!»

Пятница, рабочий день идет к концу. Одни едут на дачу, другие спешат в деревню — поток транспорта на выезде из столицы республики все увеличивается. Каждый автомобиль в этом потоке на Канашском шоссе проверяет аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Это судебные приставы вышли в совместный с ГИБДД рейд по выявлению должников. С ними на дороге и представители филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс». Именно они инициировали информационную кампанию «На дачу — без долгов!» — как раз в тему.

И домой придут

«Дорожный пристав», кстати, приобретение ЭнергосбыТа. Он позволяет выявлять автомобили должников даже в плотном потоке транспорта. С начала года с его использованием организовано более 20 рейдов. По словам директора филиала энергокомпании Вячеслава Здановича, сумма взысканных средств в ходе этих рейдов исчисляется миллионами рублей, арестованы десятки автомобилей злостных должников. Конечно, не вся сумма неплатежей — за тепло и горячее водоснабжение, значительная часть — задолженность потребителей перед государством и другими организациями. Получается, энергетики помогают и другим кредиторам взыскивать долги.

Эффективность подобных рейдов очевидна, и руководство филиала энергосбытовой компании намерено продолжить работу с применением «Дорожного пристава». И не только. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году сотрудникам органа принудительного исполнения временно запретили осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество должников по месту их жительства. С 1 июля текущего года этот запрет снят, и энергетики полны желания возобновить совместные с судебными приставами рейды по квартирам должников. По словам Вячеслава Здановича, долги потребителей увеличиваются. Нарастили их и чебоксарцы: 79 млн рублей — на порядок больше, чем было еще несколькими месяцами раньше. Потому приходится прибегать и к непопулярным мерам — вплоть до ареста имущества должников.

Нет, не пустяки!

Люди в погонах останавливают одну машину за другой — АПК «Дорожный пристав» по госномерам определил, что их владельцы имеют задолженность. Мужчина средних лет, выехавший за рулем автомобиля сестры, узнав о неоплаченном долге, вызвался тут же его погасить. И даже успел позвонить сестре, услышать слова благодарности за свой родственный порыв. «Пустяки…» — добродушно ответил брат. Но уже через некоторое время он изменился в лице, поводом чему стало сообщение о том, что мужчина должен заплатить 1871 рубль.

— Вы же сказали, что долг составляет всего-то чуть более 800 рублей?

— Так и есть, но кроме штрафа нужно оплатить еще и исполнительский сбор, который Федеральным законом «Об исполнительном производстве» для граждан установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тыс. рублей, — объясняют ему судебные приставы.

Теперь мужчина вроде и не рад, что согласился оплатить долг хотя и родного человека, но все-таки чужой.

А вот и первый претендент на арест. Водитель желтого «Kia Rio» говорит, что работает в Москве, постоянно в дороге. А тут — остановили. Тем обиднее, что живет тут же, в Альгешево, за дорогой. Только-только выехал — сразу тормознули. Задолженность у него крупная, а вот с погашением проблемы. Ареста авто не избежать. Чтобы не тратиться на эвакуатор, хозяин транспортного средства соглашается отогнать машину на штрафстоянку самостоятельно — в сопровождении судебного пристава. По лицу видно: он понимает, что, скорее всего, последний раз садится за руль этого автомобиля — уйдет «Kia» с молотка в счет погашения его долга.

Раз «Приора», два «Приора»…

Такая же судьба, быть может, ожидает и «Приору», собственник которой задолжал порядка 150 тыс. рублей. Почти вся сумма — штрафы ГАИ. Водитель, представитель кочевого когда-то народа, диаспора которого осела в Альгешево, видимо, любит полихачить за рулем — вот и набрал десятки штрафов. Судебные приставы готовят бумаги на арест…

Сообщение о долге в размере 16 тыс. рублей перед управляющей компанией для мужчины средних лет стало полной неожиданностью. Причем название чебоксарской УК, которая намерена взыскать с него долг, ему неизвестно, дом, в котором он проживает, обслуживает совсем другая компания — тем больше вопросов. Только беседа с супругой по телефону позволила прояснить ситуацию. Да, была у них квартира в доме, которая находилась «под крылом» той самой управляющей компании. Но то жилье продали еще год назад, перед продажей в УК даже справку получили об отсутствии задолженности.

А о закрытии лицевого счета, конечно, не позаботились… Такая ситуация энергетикам знакома — о ней рассказывала и наша газета. В УК, скорее всего, нет информации о смене собственника — соответствующие документы туда могут поступить только от самого жителя. Новый владелец об этом не позаботился, платить по счетам не торопится — вот и требуют оплаты с прежнего собственника. УК обратилась в суд для принудительного взыскания задолженности на основе тех сведений, которые есть в ее базе данных. Вот почему важно своевременное переоформление лицевых счетов — как в управляющей компании, так и в ресурсонабжающих организациях, в том числе, конечно, и в филиале ЭнергосбыТа.

Между тем рядом со знакомой нам черной «Приорой» паркуется другая машина: той же марки, но другого цвета — серая. И ржавчины побольше — по всему видать, что автомобиль в возрасте. Это подошла подмога — ребята начинают перегружать коробки с какими-то товарами из первой «Приоры» во вторую. Но люди в погонах их останавливают — напрасен труд. Оказывается, госномер второй «Приоры» тоже высветился на экране «Дорожного пристава». Проверка подтвердила: за владельцем этого ВАЗа еще больший долг — чуть более 300 тыс. рублей! «Шумною толпой» мужчины громко обсуждают сию новость на своем языке. Потом сообщают — уже на русском: денег, чтобы покрыть задолженность, у них нет. И пытаются уговорить судебных приставов: мол, машина старая — вырученных с ее продажи денег для погашения задолженности все равно не хватит, тогда какой смысл забирать «Приору»? Ничего страшного: покроется часть долга — тоже польза… Приставы приступают к оформлению ареста.

Место встречи изменить… нужно

А вот солидный мужчина за рулем не менее солидного «Mitsubishi» расстаться со своим внедорожником не пожелал. Тоже задолжал огромную сумму — 422 тыс. рублей. Оплатил с двух банковских карточек — без лишних слов и комментариев. Почему не платил раньше, зачем, имея средства для погашения долга, нужно было дожидаться встречи с приставами — об этом история умалчивает.

Удивительно, но он не один такой. По словам судебных приставов, случаи, когда граждане оплачивают большой долг прямо на дороге, бывают чуть ли не в каждый рейд. Немногим ранее, к примеру, мужчина за рулем остановленной возле чебоксарского Торгового центра «Каскад» иномарки погасил долг сына в размере… 700 тыс. рублей. Тоже — без каких-либо громких разговоров, споров и обид в отношении выполняющих свою работу людей в погонах.

…Рейд сворачивается только с наступлением сумерек. Общая сумма взысканных на месте долгов превысила полмиллиона рублей. Плюс к тому — несколько арестованных автомобилей. Словом, рейд в очередной раз доказал свою эффективность. Потому он не последний. Когда и где «Дорожный пристав» появится в следующий раз — об этом не говорят ни судебные приставы, ни энергетики. Их понять можно: прознают должники — в объезд поедут. Впрочем, гадать нет смысла, лучше добросовестно все оплатить и спокойно поехать на дачу — без долгов.