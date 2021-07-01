Социальные предприниматели получат гранты

А у комплексной застройки должны быть критерии

На вчерашнем заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева рассмотрен порядок предоставления грантов для социальных предпринимателей. Размер грантов составит от 100 тыс. до полумиллиона рублей.

Данная мера господдержки в регионе вводится впервые. Она направлена на развитие института социального предпринимательства и расширение спектра социальных услуг. Гранты будут способствовать трудоустройству и социально уязвимых граждан.

Грант на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства по итогам конкурсного отбора смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, которые признаны социальным предприятием и внесены в единый реестр в период с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года. В республиканском бюджете на 2021 год для предоставления данной меры поддержки предусмотрено более 3,7 млн рублей. Предприятие, получившее грант, обязано ежегодно в течение трех лет подтверждать статус «социального», а также софинансировать проект в размере не менее 50% от его стоимости.

По данным Минэкономразвития Чувашии, на сегодня в республике 28 предприятий признаны социальными. Большинство из них оказывают медицинские, образовательные, психологические и спортивно-оздоровительные услуги населению, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Цифра 3,7 млн рублей предусмотрено в бюджете на гранты для социальных предпринимателей

Комплексное развитие территорий жилой застройки должно происходить в интересах жителей. Об этом заявил Олег Николаев в ходе обсуждения критериев, которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома, расположенные в границах застроенной территории, в отношении которой возможно принятие решения о комплексном развитии жилой застройки. «Критерии важны, но на первом месте должно быть желание собственников жилья. Очевидно, что при принятии решений мы должны отталкиваться от их мнения, от их желания. И далее решать вопросы развития той или иной территории», — подчеркнул Глава.

По предложению Минстроя республики для принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки многоквартирные дома должны соответствовать хотя бы одному из указанных в Градостроительном кодексе критериев. В частности, физический износ основных конструктивных элементов должен превышать 70%, а совокупная стоимость их ремонта и ремонта внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения в расчете на 1 кв. м общей площади должна быть больше предельной стоимости. Помимо этого к критериям отнесены отсутствие централизованной системы водоотведения и системы холодного водоснабжения.

Руководитель региона отметил, что до принятия данного решения необходимо все вопросы обсудить с главами администраций муниципалитетов: «Мы продолжим совершенствовать нормативную базу по этому направлению. Но надо встретиться с главами администраций, провести дискуссию, и прежде всего с главами тех администраций, на территории которых возможно строительство жилья с использованием данного механизма. И это, прежде всего, города».