Обвиняемая в подлоге при ремонте дорог бизнес-леди ударила сотрудника ФСБ

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководства местной коммерческой организации.
Женщина — директор и ее заместитель обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, бизнес–леди вменяется применение насилия в отношении представителя власти и подделка официальных документов «с целью скрыть совершение другого преступления».
По материалам уголовного дела, коммерческая организация в мае 2019 года заключила муниципальные контракты с шестью сельскими поселениями Моргаушского района на ремонт грунтовых дорог. В том числе с выполнением работ по устройству оснований из щебня определенной марки. Однако, вопреки требованиям муниципального контракта, при ремонте был применен уступающий по качеству щебень из осадочных пород. Чтобы скрыть этот неблаговидный факт, директор фирмы изготовила и подписала от своего имени поддельные акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, которые представила заказчикам для оплаты. Между тем качество выполненных работ не позволяет местным жителям безопасно ездить по отремонтированной дороге. Кроме того, сельским поселениям причинен ущерб на общую сумму около 3,5 миллиона рублей.
А еще в апреле прошлого года во время обыска при расследовании уголовного дела директор не сдержала эмоций и ударила локтем следователя регионального УФСБ. Следствие завершено, дело направлено в суд.

Опубликовано: 26 июля 2021 г.


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