Арендодатель из Новочебоксарска не уплатил почти 5 млн рублей налогов

Фигурантом уголовного дела стал 25-летний индивидуальный предприниматель из Новочебоксарска, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов.

Он занимался сдачей в аренду нежилых помещений. По версии следствия, предприниматель включил в декларацию за 2018 год заведомо ложные сведения в части суммы полученного дохода от принятого в дар от своего отца недвижимого имущества. И таким образом уклонился от уплаты налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. СУ СКР по Чувашии ведет следствие.