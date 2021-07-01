Арендодатель из Новочебоксарска не уплатил почти 5 млн рублей налогов

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Фигурантом уголовного дела стал 25-летний индивидуальный предприниматель из Новочебоксарска, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов.
Он занимался сдачей в аренду нежилых помещений. По версии следствия, предприниматель включил в декларацию за 2018 год заведомо ложные сведения в части суммы полученного дохода от принятого в дар от своего отца недвижимого имущества. И таким образом уклонился от уплаты налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. СУ СКР по Чувашии ведет следствие.

Опубликовано: 26 июля 2021 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
Житель Новочебоксарска угнал авто, заперев хозяина в ванной
За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
«Сотый» троллейбус пока ездит с убытками
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
Чебоксары претендуют на звание «Города трудовой доблести»
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.