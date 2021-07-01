Глава Чувашии Олег Николаев поздравил с Днем работника торговли

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли и общественного питания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника торговли!

Сегодня торговля и общественное питание Чувашии занимают второе место в структуре валового внутреннего продукта и обеспечивают около 14% всего объема налоговых поступлений республики в бюджетную систему Российской Федерации.

Более 35 тыс. человек, или 12,2% от всего занятого населения республики работают в данной сфере. Ваш высокий профессионализм и трудолюбие, вера в успех и настойчивость в достижении поставленных целей служат залогом устойчивого развития и стремительного преобразования потребительского рынка.

Отрасль активно вошла в век цифровых технологий: появляются новые уникальные предложения в онлайн-формате, на очереди — внедрение в сферу обслуживания роботов, использование новых аналитических платформ для формирования ассортимента товаров. И это только малая часть инноваций, которые появятся в торговле в ближайшем будущем.

Важно отметить ваш вклад в поддержку республиканских товаропроизводителей, который позволил в последние годы расширить в магазинах ассортимент местной продукции, пользующейся спросом у населения, а также способствовал расширению ее рынков сбыта.

Позитивные изменения в сфере потребительского рынка происходят благодаря вашей энергии, самоотдаче, трудолюбию и добросовестному отношению к делу. Пусть визитной карточкой представителей торговой индустрии и общепита Чувашской Республики всегда остаются ваши внимание и доброжелательность к клиентам, инициативность и новаторство, компетентность и профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, счастья и осуществления всех намеченных планов!