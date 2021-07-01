Сохраняя традиции и преемственность

Здание аптеки конца 19 века обновляется.

Сегодня «Фармация» — единственная социально-ориентированная фармацевтическая компания в республике, которая сохранила статус государственного унитарного предприятия. Она обеспечивает лекарствами и медицинскими изделиями не только жителей Чувашии, но и региональные медучреждения.

Дом по улице Бондарева, 13, на первом этаже которого располагается старейшая аптека города, а на верхних этажах служебные помещения «Фармации», является в силу своего возраста бесценным архитектурным памятником. На протяжении полутора веков это историческое здание не изменяет своему предназначению. Аптека № 1 была открыта в 1871 году по решению Чебоксарской уездной управы и находилась в доме наследников коллежского асессора Кушникова. А в 1878 году разместилась на Соборной площади в здании, в котором существует и поныне.

Предтечей «Фармации» можно считать образованный в 1924 году Чувашмедторг, положивший начало развитию государственной фармацевтической службы в республике. С этого момента начался новый период деятельности предприятия, направленный на изготовление, стандартизацию, исследование и отпуск лекарственных препаратов.

Как итог, «Фармация» стала одной из крупнейших аптечных сетей в регионе, которая объединяет государственные аптеки, расположенные во всех муниципалитетах и городских округах региона. На сегодняшний день она насчитывает 150 структурных подразделений — аптеки, аптечные пункты и киоски. Ассортимент аптек включает свыше семи тысяч наименований товаров аптечного спектра и постоянно совершенствуется с учетом спроса населения и новшеств фармацевтической отрасли.

Конечно, нельзя не упомянуть об участии предприятия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В рамках национального календаря профилактических прививок «Фармация» выступает грузополучателем иммунобиологических препаратов для медицинских организаций. Доставка вакцин в больницы республики осуществляется с соблюдением всех условий хранения и перевозки.

Сегодня на предприятии трудится более 600 человек. В профессионализме этих людей секрет успеха предприятия. Здесь чтут и ценят традиции, опыт и знание тех, кто поднимал отрасль. И приятно, что государственное предприятие «Фармация» не только несет благо жителям республики, заботясь о здоровье граждан, но и беспокоится о своем историческом наследии. Дело в том, что предприятие взялось за грандиозную работу по реконструкции «родного дома», в котором находится и аптека, и администрация предприятия. Сметная документация была готова еще в прошлом году, а к полномасштабным ремонтным работам приступили весной этого года. Стоимость ремонтно-реставрационных работ — 5,6 млн рублей.

Надо сказать, что идея масштабного капитального ремонта здания возникла давно, но лишь теперь силами руководства «Фармации» стало возможным преображение объекта культурного наследия регионального значения. «Учитывая, что ремонт этого здания проводился очень давно, наша задача не только отремонтировать и привести его в порядок, но и сохранить этот прекрасный дом в контексте исторической значимости», — говорит генеральный директор «Фармации» Юрий Бабаев.

На данном этапе строительная бригада ведет ремонтные работы по облицовке стен фасада здания, которые сохранили его «винтажный» облик. Заменена кровля, окна второго этажа сменили на деревянные. В дальнейшем планируется замена окон первого этажа, где расположена аптека № 1.

Также ведется ремонт входной группы аптеки, что позволит беспрепятственно пользоваться ее услугами маломобильным людям. По словам Юрия Алексеевича, создание благоприятных условий для населения — одно из важнейших компонентов улучшения качества работы предприятия: «Тем самым мы создаем комфортные условия для населения и для работы фармацевтического персонала».