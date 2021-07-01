Робот в… теплотрассе

С его помощью энергетики оценили состояние магистрального трубопровода.

Из глубины трубы метрового диаметра медленно выползает диковинная машина: так, наверное, выглядит луноход — на гусеницах, с объективами видеокамеры… Правда, оператор Алексей, управляющий чудо-техникой дистанционно с помощью ноутбука, использует более приземленные слова — сравнивает машину с мини-трактором, что, конечно, нисколько не умаляет возможностей этого робота. Используя телеуправляемый диагностический комплекс, так он правильно называется, филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» на прошлой неделе обследовал участок магистральных теплосетей в Чебоксарах.

Диагностика бъективная и оперативная

Только за последние две недели до нас робот отработал в Ярославле, Оренбурге, Ижевске, Йошкар-Оле — проверил сотни метров теплосетей. В столице Чувашии энергетики выбрали участок магистрали вдоль Марпосадского шоссе недалеко от ТЭЦ-2. По словам директора филиала энергокомпании Сергея Ушакова, выбор неслучаен. Во-первых, возраст труб — в среднем они служат 25-30 лет, а здесь они проложены в 2003 году. Во-вторых, постарались воспользоваться «умной» машиной на участке, для обследования которого обычным методом пришлось бы вскрывать асфальт. Теплотрасса под землей пересекает автодорогу, и современный способ неразрушающего обследования труб позволяет выполнить работу без раскопок. Никаких шурфований, трудозатратных вскрытий лотков и так далее, при этом робот обследует трубы по всей длине, а не отдельные их части, что позволяет составить полную и более объективную картину об их состоянии.

ДОСЛОВНО СЕРГЕЙ УШАКОВ, директор филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс»: «Использование дорогой техники удовольствие недешевое, но оно того стоит. Исключаются не только те самые раскопки, но и дорогие восстановительные работы: укладка асфальта, благоустройство газонов и так далее. Плюс неудобства, которые несут разрытые теплотрассы автомобилистам, пешеходам.

Для того, чтобы устранить дефект в подземной трубе, надо раскопать грунт — иначе никак. Робот-диагност как раз и позволяет уйти от раскопок вслепую. «Освидетельствование состояния магистрали данным методом позволяет проводить диагностику и ремонт с минимальными затратами на восстановление благоустройства», — подтвердил технический директор — главный инженер Чувашских магистральных сетей филиала Сергей Тюменев.

Поэтому руководство филиала не исключает и приобретение такой техники: в этот раз привлекли подрядную организацию для обследования 140 метров магистрали, а будет собственный робот — появится возможность держать на «неразрушаемом» контроле все сетевое хозяйство диаметром 40 сантиметров и выше, что, безусловно, будет способствовать обеспечению еще более надежной эксплуатации теплотрасс.

Нам наглядно показали работу диагностического комплекса. Робот через технический рез, помещенный в трубу, двигается по ней со скоростью 180 метров в час. Картина от видеокамеры высвечивается на экране ноутбука.

— Слабый сварной шов, трещины, вмятины, смещение кромок трубы, врезки — камера обнаруживает все визуальные дефекты, — объясняет уже знакомый нам Алексей.

— А это что за темные пятна? — интересуемся мы черными точками разных размеров на желто-коричневом фоне.

— Так это наш робот и наследил — его гусеницы сняли отложения и высветился черный цвет металла.

И чтобы без горячих фонтанов!

Проход с камерой — лишь полдела. Во время второго погружения в глубь трассы робот проверяет трубы с использованием магнитного модуля на скорости 40 метров в час. Теперь уже «умная» машина сканирует металл методом магнитографии, что позволяет выявлять скрытые дефекты и очаги коррозии, рассчитывать остаточный ресурс.

Все, опять же, высвечивается на мониторе. Синий фон — все хорошо, а вот эти розоватые участки — причина для беспокойства. Хотя повода бить тревогу, оказывается, нет. Робот умеет уточнять толщину стенок трубы вплоть до сотых миллиметра. Выяснилось, что в нашем случае в некоторых местах утончение металла присутствует — все-таки трубы пролежали в земле уже 18 лет, но ничего критичного — магистраль еще послужит.

Впрочем, дефектоскописты по итогам визуального и магнитного обследования с привлечением робототехники обязательно составят подробный отчет, и уже специалисты энергокомпании после тщательного их изучения дадут окончательный ответ: что перекладывать в ближайшее время, а с чем повременить.

Проверка теплотрасс роботом уже доказала свою эффективность, она позволяет вовремя выявить слабые места трубопроводов и оперативно заменить их для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

К сожалению, общее состояние теплосетей российских городов незавидное — велик процент их износа, и случаи, когда внутритрубная диагностика роботом позволила выявить серьезные повреждения сетей, нисколько не удивляют. «Совсем недавно работали в одном из городов и обнаружили множество дефектов — вплоть до сквозных. Там уже металла не осталось — либо только отложения, либо фольга. При проведении гидравлических испытаний под большим напором все это запросто могло разорваться и высокий фонтан горячей воды был бы обеспечен», — не называя города, рассказал Алексей об итогах одной из проведенных ими недавно проверок.

Сегодня идет активная подготовка сетей к новому отопительному сезону, и ответственность, с которой подходят энергетики к проведению очередной ремонтной кампании, должна стать основой для работы, скажем так, без подобных фонтанов — обеспечить надежное и безопасное теплоснабжение городов в зоне присутствия филиала энергокомпании.