В кафе и ресторанах могут появиться зоны, свободные от ковида

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом, а также о росте заболеваемости и темпах вакцинации шла речь на очередном заседании Оперштаба.
«Ситуация складывается крайне напряженная, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. — Нам приходится разворачивать дополнительные койки, возвращать больницы обратно в режим ковидных стационаров. Растет число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Тревожит то, что среди заболевших много людей моложе 40 лет. И самый доступный, самый нужный инструмент для нас сейчас — это максимально быстрая вакцинация людей. Если мы не будем эту задачу решать, то все остальное, в том числе разворачивание коек, становится бессмысленным. Мы не сможем опередить распространение болезни».
Рост заболеваемости подтверждают и в Роспотребнадзоре. В среднем за прошлую неделю 55-57 новых случаев в сутки, в республике уже зарегистрировано 9 случаев британского и 6 случаев индийского штамма новой коронавирусной инфекции — такие данные привела на Оперштабе руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Темпы вакцинации за неделю увеличились в два раза — с 8,5 до 15,5 тысячи человек в неделю, сообщила она. Но это пока недостаточно — надо ускориться еще.
Ускоряются в муниципалитетах разными темпами. В Канаше, Красноармейском, Красночетайском, Вурнарском и Мариинско-Посадском районах прививки сделали более 30% населения, прирост вакцинированных граждан отмечен в Алатыре, в Чебоксарском и Алатырском районах, рассказала на Оперштабе вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. «Однако, — подчеркнула она, — все еще низки темпы в городах Чебоксары, Новочебоксарск и Шумерля, в Шумерлинском, Урмарском и Янтиковском районах».
Одним из стимулов к вакцинации могут стать свободные от ковида зоны в ресторанах и кафе. Как уже сообщала «СЧ», созданы они в Москве и ряде регионов страны. Должны такие зоны появиться и в Чувашии.
Вопрос о свободных зонах обсуждался с представителями общепита, доложил на заседании Оперштаба вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. По его словам, рестораторы поддерживают меры по ограничению распространения коронавируса, но опасаются, что при нынешних темпах вакцинации их работа в формате только covid-free-зоны приведет к большим убыткам. «Чтобы организации успели подготовиться, мы предлагаем ввести новые нормы с 1 июля, — уточнил Краснов. — При этом все, кто работает с населением, должны сами показывать пример и прививаться. Кроме этого, мы предлагаем тех, кто прошел вакцинацию или имеет ПЦР-тест с отрицательным анализом, не учитывать при расчете 75 процентов заполняемости зала. Наличие этих документов у посетителей будет проверяться при входе в объект общественного питания». А в дальнейшем, если потребуется, вице-премьер предложил расширить covid-free-зоны — организовать их и в учреждениях спорта и культуры, и на транспорте.
Глава республики Олег Николаев идею о свободных зонах поддержал. Но перед этим необходимо провести тщательный анализ сложившейся ситуации, выявить процент привитых от COVID-19 людей, работающих в сфере обслуживания населения. На основе этих данных и будет приниматься решение о возможном введении в республике дополнительных ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией. «Если рассматриваемые нами меры позволят обеспечить общественную безопасность, то мы обязаны их принимать, — подчеркнул Олег Николаев. — Мы защищаем интересы абсолютного большинства населения. Интересы бизнеса для нас тоже важны, но бизнес должен понимать всю ответственность. Есть инструменты, которые позволяют работать и обеспечивать безопасность, их надо использовать».

Когда верстался номер

Глава Чувашии Олег Николаев поручил подготовить указ о том, что с 1 июля на предприятиях общественного питания будет введено ограничение на обслуживание с часу ночи до шести часов утра. Исключение составят те предприятия, которые войдут в зону бесковидных и будут включены в реестр, составленный Минэкономразвития и Минцифры. По словам Главы республики, однозначно должны попасть под запрет, как минимум на три недели, ночные клубы и ночные танцполы закрытого типа. В Минэкономразвития между тем подготовили данные по привитым работникам торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На 25 июня доля вакцинированных в сфере потребительского рынка в целом по республике составила 13,5%, в том числе в торговле — 13,7%, в общественном питании — 14,5%, в сфере бытового обслуживания — 11,5%.

Опубликовано: 28 июня 2021 г.


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