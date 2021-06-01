Энергетики Трансэнергопром подарили жителям Чебоксар полет на воздушном шаре в честь Дня Республики

Независимая энергосбытовая компания ООО «Трансэнергопром» в честь Дня Республики решила сделать жителям Чебоксар необычный подарок – поднять их над землей на воздушном шаре и показать красоты родного края.

В одном из красивейших мест города – на заливе у монумента Матери-Покровительницы расположился 25-метровый воздушный шар, на котором юные жители города могли прокатиться и посмотреть на центр республиканской столицы с высоты птичьего полета.

«Идея такого подарка была выбрана нами не случайно — как компания, способствующая развитию регионального бизнеса, мы еще и ведем активную социальную деятельность, и этот раз — не исключение. Решив поднять детей над землей, мы хотели показать им, насколько прекрасен их дом. Мы считаем, что забота о благополучии родного края должна воспитываться с юного возраста, а мы ценим и уважаем культуру и традиции субъектов, на территории которых осуществляем свою деятельность», — отмечают волонтеры «Трансэнергопром».

В этом году Республике исполняется 101 год. Из-за пандемии в 2020 году 100-летие Чувашии отмечалось в онлайн-формате. Сейчас же народные гуляния проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора на основных площадках Чебоксар: площади Речников, Главной сцене, а также других районах Республики.

Активная позиция компании «Трансэнергопром» как в рамках своей основной деятельности по энергоснабжению, так и в социальном плане не в новинку для региона: на днях компания получила диплом от Министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгения Герасимова за эффективный менеджмент по восстановлению платежной дисциплины со стороны крупнейших промышленных предприятий субъекта на конкурсе «Надежный партнёр». В рамках своей социальной деятельности Трансэнергопром совместно с Чувашской энергосбытовой компанией устроили праздник на День защиты детей 1 июня для воспитанников Шумерлинского центра для детей-сирот, подарив им целый день катания на аттракционах, обед в кафе и творческие наборы.

«Как социально ответственная компания Трансэнергопром заботится не только о развитии бизнеса и его стабильной работе, но и о жителях региона и своих потребителях – они главная опора всего энергетического сектора страны», — отмечает генеральный директор ООО «Трансэнергопром» Елена Климашевская.