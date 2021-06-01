В Национальном музее открылась выставка «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу»

Пройдем по траншее, посмотрим на карту

Выставку открыл Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что эта выставка стала еще одним ярким событием года, посвященного трудовому подвигу строителей рубежей. И напомнил, что память о тех героических событиях будет увековечена не только на музейных стендах. В Козловском районе продолжается строительство монумента «Строителям безмолвных рубежей», проект которого помогло разработать Российское военно-историческое общество. Архитектором проекта стал Константин Фомин, один из авторов Ржевского мемориала советскому солдату. О Сурском рубеже также напишут оперу. Работу над ней ведет композитор, художественный руководитель Московской государственной филармонии Александр Чайковский.

А затем экскурсию по новой экспозиции провела директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. И все присутствующие смоги убедиться: выставка — действительно событие яркое и запоминающееся. Люди с интересом рассматривали макеты тракторов, работавших на подвозе материалов, используемых во время строительства рубежей, предметы быта из жизни тружеников… Можно было увидеть на выставке даже бутовый камень, который использовался при строительстве рубежей. А для погружения в атмосферу военных лет экскурсантам предлагали пройтись внутри импровизированной траншеи — контрэскарпа. Такое строение как раз и было частью Сурского и Казанского рубежей — его специально возводили для того, чтобы противник не мог прорвать линию обороны.

Среди экспонатов выставки числятся и уникальные рассекреченные документы строительства оборонительных рубежей из фондов государственных архивов Чувашской Республики, фотографии из личных архивов. А на большом макете карты Чувашской АССР изображены центры военно-полевых строительств и линии оборонительных рубежей. Но экскурсантов во главе с Олегом Николаевым особо заинтересовал один экспонат — фотография Ниссона Капелюша «Строительство Горьковского обвода». Этот подлинный снимок с места событий олицетворяет всю сложность работы тружеников тыла в военное время.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Чувашский народ внес огромный вклад в общее большое дело. Сурский и Казанский оборонительные рубежи были построены в кратчайшие сроки — за три с половиной месяца. Это миллионы кубометров земли. Наши коллеги посчитали, что если всю эту землю погрузить в КамАЗы и выстроить в колонну, то она выстроилась бы сегодня от Чебоксар до Новосибирска. В то время люди проявляли массовый героизм. Не боясь трудностей, отдавали себя полностью для того, чтобы приблизить День Победы, которого все так ждали. Наша задача — сделать все, чтобы память о мужестве этих людей, проявивших высочайшую степень любви к своей Отчизне, сохранилась во всех формах — в короткометражных фильмах, концертах, спектаклях, книгах».

«Выставку можно разделить на две части, — подчеркнул научный сотрудник Чувашского национального музея Антон Поздеев. — Одна, современная, показывает, как в Чувашии хранят память о трудовом подвиге строителей линий обороны. Здесь и исследования, которые проводили поисковики и члены поисковых отрядов, афиши, эскизы спектаклей и театральных постановок, идущих в республике, книги. Вторая часть — историческая, раскрывающая детали строительства оборонительных рубежей».

«Подобные выставки очень важны для молодых людей, здесь они могут узнать много интересного, по-новому взглянуть на историю республики», — поделился мнением пенсионер Николай Тюряхин. И добавил, что и для него самого эта тема близка — в годы войны родственники Тюряхина копали рубежи в Алатыре.

Тема Сурского и Казанского оборонительных рубежей была продолжена на акции «Помните, люди!», прошедшей сразу после открытия выставки на Красной площади Чебоксар. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны Глава Чувашии Олег Николаев наградил памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, Любовь Андреевну Егорову и Галину Матвеевну Николаеву. А представитель международного мотоклуба сотрудников правоохранительных органов Александр Матвеев передал Ирине Меньшиковой землю с места строительства Казанского обвода в селе Байгулово. Чтобы привезти ее, байкеры уже с самого утра завели своих двухколесных «железных коней» и отправились по маршруту «Чебоксары — Байгулово — Козловка — Чебоксары». «В принципе, мы уже не первый раз путешествуем по этому маршруту, — рассказал Александр Матвеев. — В Байгулово нам сделали небольшую экскурсию, мы посетили храм и затем нам передали землю».

КСТАТИ

На этой неделе в республике прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья». Как рассказала министр культуры Чувашии Светлана Каликова, с тех пор, как Глава Чувашии подписал документ, согласно которому 2021 год был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, уже издано 5 книг на эту тему. Среди них, в частности, сборник воспоминаний, собранных в рамках поисковой работы чебоксарскими школьниками, многоформатное издание библиотеки имени Толстого для слепых и слабовидящих читателей, книга «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей». На конференции были представлены еще два издания — сборник документов Государственного исторического архива республики и сборник работ участников конференции.

Фото Максима Васильева