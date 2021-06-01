Национальная библиотека отметила 150-летие

Полтора века на одной волне с читателем

«Вы главные лица государства, от вас зависит образование страны, ее культура. Без общей культуры не может быть подъема нравственности. Без нравственности не действуют никакие экономические законы. Чтобы стране не пропасть — ей нужны прежде всего вы — библиотекари», — вспоминали вчера в здании театра юного зрителя в Чебоксарах слова академика Дмитрия Лихачева. Там проходил межрегиональный форум «Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации», посвященный 150-летию Национальной библиотеки республики.

Как известно, публичная библиотека в Чебоксарах была открыта в начале 1871 года. Принимая поздравления с юбилеем еще в январе текущего года, руководство Национальной библиотеки оповещало, что основные мероприятия в честь 150-летия пройдут в июне — в рамках празднования Дня республики.

Вчера состоялось открытие этого форума, участниками которого стали более 200 профессионалов из 42 регионов России и Республики Казахстан. Обсуждать дела библиотечные собравшиеся будут на разных площадках по 23 июня. Открытие же превратилось в теплое чествование «флагмана библиотек республики» и его сотрудников.

После краткого видеорассказа об истории библиотеки выступил Глава республики Олег Николаев. В канун 22 июня особенно впечатляет благородная миссия сотрудников библиотеки в военные годы (библиотека не закрывалась ни на один день, открывала пункты выдачи книг в военкоматах и эвакогоспиталях), напомнил он.

«Вдохновляясь силой духа людей того времени, мы идем вперед и покоряем новые вершины. Сегодня мы гордимся, что пройдя непростой путь, библиотека является большой многофункциональной площадкой, где можно не только получить необходимую информацию, но и встречаться с единомышленниками, общаться с близкими по духу людьми, совместно решать сложные задачи. Большая благодарность всем поколениям библиотекарей, которые сохраняют и транслируют обществу трепетное отношение к книге», — сказал Олег Алексеевич, вручая заслуженные награды хранителям кладезей мудрости.

«Флагманом республиканских библиотек» назвал Национальную первый президент Чувашии, сенатор Николай Федоров, вспоминая, как в 2003-2007 годах открывали в селах республики модельные библиотеки. Изучать опыт республики тогда приезжала чуть ли не вся Россия. И сегодня Национальная держит эту планку: «Меня библиотека очень радует — всегда здесь создается что-то новое, происходит что-то интересное, реализуются масштабные проекты. И это не просто здорово, это очень важно, потому что отрасль культуры — это фундаментальные, непреходящие ценности, и они должны быть в приоритете государственной власти».

Впрочем, на слова благодарности за подвижнический труд не скупился ни один выступающий — и директор Чувашского института гуманитарных наук Петр Краснов, и протоиерей Димитрий Нестеренко, и другие официальные лица.

Общий же посыл Национальной библиотеке Чувашии выразил президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев: «За свои 150 лет библиотека пережила многие исторические катаклизмы — революцию, голод, войны. Но люди, служившие в ней, смогли сохранить ее, сделать так, что современным читателям библиотека нужна и интересна — и это подвиг. Желаю нам всем сохранить и приумножить накопленный потенциал, чтобы и нас через много десятилетий потомки вспоминали с благодарностью».