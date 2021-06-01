На региональной конференции «Единой России» вручали партбилеты и подводили итоги работы

«Многое сделано, а предстоит не меньше…»

…Крепкие рукопожатия, деловые беседы и фотографии на память — так, с кулуарных встреч, началась XXXI конференция Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». 108 делегатов со всей республики собрались, чтобы подвести итоги работы за прошедший год, обсудить минувшие предварительные выборы и определить задачи на будущее.

«В первую очередь мы планируем сохранить максимальное представительство «Единой России» как в Госдуме, так и в Госсовете Чувашии и других представительных органах власти», — сообщила со сцены секретарь Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова. Депутат Госдумы подчеркнула рост активности жителей республики на предварительных выборах партии: по сравнению с 2016 годом явка выросла на 4%, проголосовало больше 181 тысячи человек — свое мнение выразил практически каждый пятый избиратель республики.

Конечно, здесь свою роль сыграл электронный формат голосования, объяснила парламентарий, а также действительно большой выбор претендентов: в округах, в Госсовет, за победу боролись в среднем по 7 человек, в Госдуму — 31 человек по партийному списку, 19 и 17 человек в Чебоксарском и Канашском одномандатных округах соответственно. «Для нас важно подтвердить тот выбор, который сделали люди. Жители Чувашии выбирают, а «Единая Россия» — выдвигает», — заключила Алена Аршинова.

Отвечая на распространенный вопрос «А что вы сделали для людей?», депутат перечислила ряд конкретных пунктов-инициатив партии. Среди них увеличение материнского капитала почти на 200 тысяч рублей, выплата субсидий на погашение ипотеки многодетным, освобождение пенсионеров и льготников от уплаты земельного налога, компенсация 50% от взноса на капремонт семьям с инвалидами первой, второй групп или с детьми-инвалидами. На слуху бесплатное горячее питание для младшеклассников, право преимущественного получения места в детском саду или школе для детей, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в учебном заведении, «земельно-гаражная амнистия» и бесплатное подведение газовых коммуникаций до границ земельного участка, и другие инициативы.

«Хочется отметить, что нам есть с чем идти к избирателям и о каких делах перед ними отчитываться, — прокомментировал подведение итогов работы партии руководитель фракции «Единой России» в Шумерлинском горсобрании Леонид Пронин. — При этом, одержав победу на предварительном голосовании по Канашскому избирательному округу, став лидером рейтингового голосования, я понимаю, что это ответственность: доверие важно не только получить, но и оправдать».

О том, что многое сделано, но еще больше предстоит сделать, заявил, подтверждая слова коллег, депутат Госдумы Николай Малов. «Вклад в экономику Чувашии наших партийцев (а их почти 35 тысяч) существенный, — подчеркнул он, — и мы понимаем, что только вместе мы выполним задачи, которые ставит Президент».

Помимо обсуждения итогов и планов на конференции вручили партбилеты новым членам «Единой России» и избрали делегатов на XX Съезд в Москве. Именно в столице определится, кого партия включит в окончательные списки на выборы в Госдуму. А вот кандидатов в Госсовет Чувашии выдвинут уже в июле, на втором этапе региональной конференции.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «На самом деле нам есть чем гордиться. Многое делается для развития образования, здравоохранения, спорта, культуры, немало проектов реализуется по программе комплексного развития сельских территорий. Кроме этого, есть много проектов для поддержки сферы экономики, в том числе аграриев. Но расслабляться не стоит: многое сделано, а предстоит не меньше». АЛЛА САЛАЕВА,

вице-премьер — министр образования Чувашии: «Хочется отметить, что Президент поддерживает инициативы партии, которые касаются образования, социальной сферы. Очень важна и синхронизация всей нашей работы: к примеру, Владимир Путин поручил обеспечить горячим питанием учеников 1-4-х классов, а мы в Чувашии под руководством Главы республики Олега Николаева обеспечиваем модернизацию школьных столовых».

Мария Токарева