Отделение партии «Справедливая Россия — за Правду» организовало праздник для воспитанников интерната

Детям, у которых с самых ранних лет возникли проблемы со здоровьем, особенно нужна поддержка и забота взрослых.

Поэтому отделение партии «Справедливая Россия — за Правду» в Чебоксарском районе в преддверии Международного дня защиты детей решило организовать праздник для воспитанников Кугесьского дома-интерната. По инициативе председателя местного отделения партии, помощника депутата Госдумы России Анатолия Аксакова Луизы Шогулиной и при поддержке регионального отделения партии в детском доме-интернате выступили артисты театра кукол со спектаклем «Заяц, Лиса и Петух». Сказочные кукольные герои подарили детворе незабываемые впечатления — мальчишки и девчонки дружно аплодировали и радовались происходящим на сцене событиям. А для самих артистов и работников дома-интерната было огромным счастьем видеть искренние улыбки детей.

Но одним представлением праздник не ограничился — после спектакля всем юным зрителям были вручены подарки.

Светлана Максимова