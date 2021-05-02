Ребятам из Донбасса поездка в Чебоксары запомнится надолго

С корабля — в музей космонавтики

Два дня гостили в Чувашии мальчишки, девчонки и их родители из города Горловка Донецкой Народной Республики. Приехали они в рамках благотворительного проекта «Помощь детям Донбасса», реализуемого фондом «Время помогать».

В Чебоксарах гостей ждала большая культурная программа — они побывали во Введенском кафедральном соборе, посмотрели иллюзионное шоу в театре юного зрителя, полюбовались достопримечательностями города.

Больше всего ребятам запомнилась экскурсия к пограничному сторожевому кораблю «Чебоксары», пришвартованному в столичном речпорту — ведь всем экскурсантам дали возможность исследовать боевой корабль изнутри. Впечатлили их и поющие фонтаны на Красной площади.

На следующий день ребят ждали в селе Шоршелы, в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева. Экскурсию для них лично провел директор музея Александр Тукмаков. Он показал пять залов музея космонавтики, дом-музей семьи Николаевых, сад-парк с аллеей космонавтов и деревьями, посаженными знаменитыми посетителями Мемориального комплекса.

Жили гости из ДНР на базе профилактория ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Организационные моменты по размещению семей с детьми и их питанию взял на себя Совет отцов республики, большую помощь в проведении благотворительной акции оказали Минтруд Чувашии, администрация г. Чебоксары, Союз женщин Чувашии и другие партнеры проекта.

После Чебоксар делегация из Горловки отправилась в Нижний Новгород и Москву. Уехали ребята не с пустыми руками — всем им вручили пакет сладостей кондитерской фабрики «АККОНД», а также книгу чувашских сказок. Уехали, впрочем, не все. Двое мальчиков остались в Чебоксарах, чтобы пройти лечение в местном реабилитационном центре.