Танцевально-спортивный клуб «Эврика» отметил 30-летие

…По уверенной походке, идеальной осанке и широко расправленным плечам в фойе ДК имени Якова Ухсая легко угадывались спортсмены-бальники чебоксарского танцевально-спортивного клуба «Эврика» и те, кто когда-то там занимался. Легендарному творческому коллективу исполнилось 30 лет, и в честь этого события в одном зале и на одной сцене собрались разные поколения этой большой и дружной танцевальной семьи. Юбилейный вечер получился по-домашнему добрым и душевным, а зрителей еще долго не отпускали эмоции от концерта.

В зале почти не было свободных мест. Поздравить основателей и бессменных руководителей «Эврики», педагогов высшей квалификационной категории Наталью и Владислава Емельяновых по дороге в аэропорт с букетом цветов заглянул депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков. Он вручил им благодарственные письма, выразив признательность за каждодневный огромный труд, любовь и душу, которые они вкладывают в своих учеников. Такие же письма от лица депутата Госдумы РФ Леонида Черкесова, а также сертификат от администрации Дворца детского и юношеского творчества наставникам передала директор учреждения Елена Воробьева. А министр физической культуры и спорта Василий Петров за добросовестный труд и большие достижения наградил тренеров Почетными грамотами министерства.

На сцене выступили как самые маленькие воспитанники клуба, делающие свои первые шаги в танцевальном спорте, так и маститые чемпионы. От танцевальных номеров захватывало дух. Для бальников, казалось, нет ничего невозможного — классические вальсы и ча-ча-ча сменяли вполне самостоятельные истории: вот в танце со своей дамой и стулом с бриллиантами закружился Остап Бендер, вот делает ход роковая шахматная королева, в вот танцоры зажигают под хит дискотеки 90-х What is love в аутентичных олимпийках.

Восторг в зрительном зале вызвал выход на сцену тренера Владислава Михайловича с малышами, а показательные выступления выпускника «Эврики» Артема Семенова в паре с партнершей Марикой Маликовой, блистающих на московских площадках и специально приехавших на юбилей клуба, встречали громом аплодисментов. Сюрприз приготовили и родители воспитанников, которые когда-то занимались в клубе сами, а теперь привели своих детей — они не только станцевали, но и спели.

Выпускники «Эврики» тоже не остались без внимания — каждому досталась памятная юбилейная медаль. «Всем, чего я добился в этой жизни, я обязан Наталье Александровне и Владиславу Михайловичу, — признался выпускник, призер престижных танцевальных соревнований, тренер одного из московских клубов Дмитрий Евсеев. — Фундамент, который они заложили, позволил не сломаться в жизни. Сколько мы пережили вместе, сколько было поездов… Я очень вам благодарен и рад, что продолжаю жить в этой профессии, и передаю уже свой опыт юным спортсменам. Как сегодня танцевал Владислав Михайлович! Это тот пример, которому должны все следовать — танцевать, во что бы то ни стало…»

«Ребята, мы гордимся всеми вами», — не скрывали чувств педагоги. «Эврика» — это мечта. Спасибо вам, уважаемые наставники, что из робких малышей вы лепите такие прекрасные создания. Пусть танец под названием «Эврика» никогда не заканчивается!», — благодарили родители, еще долго не отпуская любимых тренеров со сцены.

Фото Олега Мальцева

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