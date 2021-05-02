АНДРЕЙ КУТЕПОВ

председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике

«На сегодняшний момент, с нашей точки зрения, из шести регионов, которые реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития (ИПСЭР), мы с коллегами первой поставили Чувашию, лучший куратор — Минпромторг, Денис Мантуров. В республике профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом. Сразу виден результат. Далее идут Алтайский край, Адыгея, Курганская область, Псковская область и Калмыкия. Важно, что министерствами-кураторами совместно с субъектами Федерации прорабатывается социально-экономическая ситуация каждого из регионов. Залог успеха — полное погружение в проблемы региона, быстрое реагирование на внеплановые ситуации».