С 17 по 21 мая привиться от Covid-19 можно на колхозном рынке Чебоксар

Вакцинация против коронавирусной инфекции в крупных торговых центрах столицы республики нашла широкий отклик у ее жителей. И люди уже ждут возможности сделать прививку не в поликлинике, а в мобильных прививочных кабинетах. Теперь такие кабинеты открываются на рынках Чебоксар. Если в майские праздники медики Первой Чебоксарской городской больницы имени П.Н. Осипова работали на рынке «Северный»,

то мобильная бригада Центральной городской больницы будет готова принять всех желающих сделать прививку с 17 по 21 мая на центральном колхозном рынке. Главное требование — быть не моложе 18 лет, иметь с собой паспорт, страховой полис, СНИЛС. Так что в выходные можно будет совместить полезное с приятным: и продуктов прикупить, и прививку сделать. Справку о вакцинации можно получить либо через портал Госуслуг, либо в пункте, где вакцинировались.