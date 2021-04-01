В больницы республики поступило 1200 доз вакцины «Спутник V»

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всего же с начала пандемии в Чувашию поступило 86154 дозы двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-ВАК», сообщает Минздрав республики.
Так как вакцина поступает в республику регулярно, принято решение увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность. Сейчас в Чувашии работает 74 пункта вакцинации, из них 53 пункта в больницах республики, 8 мобильных прививочных пунктов и 13 мобильных прививочных бригад выезжают в отдаленные поселения и на предприятия.
Организована доставка жителей сельских районов до пунктов вакцинации в центральных районных больницах. Для этого задействовано 15 санитарных автомобилей, в том числе закупленных в рамках нацпроекта «Демография».
На сегодня приступили к вакцинации уже более 69 тыс. человек, из них более 42 тыс. человек уже закончили ее. Более половины завершивших вакцинацию — граждане старше 60 лет.

Опубликовано: 26 апреля 2021 г.


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