В больницы республики поступило 1200 доз вакцины «Спутник V»

Всего же с начала пандемии в Чувашию поступило 86154 дозы двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-ВАК», сообщает Минздрав республики.

Так как вакцина поступает в республику регулярно, принято решение увеличить число пунктов вакцинации и их пропускную способность. Сейчас в Чувашии работает 74 пункта вакцинации, из них 53 пункта в больницах республики, 8 мобильных прививочных пунктов и 13 мобильных прививочных бригад выезжают в отдаленные поселения и на предприятия.

Организована доставка жителей сельских районов до пунктов вакцинации в центральных районных больницах. Для этого задействовано 15 санитарных автомобилей, в том числе закупленных в рамках нацпроекта «Демография».

На сегодня приступили к вакцинации уже более 69 тыс. человек, из них более 42 тыс. человек уже закончили ее. Более половины завершивших вакцинацию — граждане старше 60 лет.