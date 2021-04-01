Бомж нашел на вокзале кошелек и раздал все деньги прохожим

Жительница Канашского района, пока ждала на автовокзале Канаша свой автобус, потеряла кошелек, в котором находилось шестнадцать с половиной тысяч рублей. Пропажу 63-летняя женщина обнаружила лишь по приезде домой, а в полицию и вовсе обратилась только через три дня. Просмотрев камеры видеонаблюдения на территории вокзала, сотрудники ОМВД России по г. Канашу установили, что кошелек подобрал неопрятного вида мужчина без определенного места жительства и тут же стал раздавать деньги прохожим. «Делиться надо!» — изрек бомж-«Робин Гуд» в отделении полиции, куда его доставили для дачи объяснений. В кармане у «богача» на тот момент осталось меньше пятисот рублей. Теперь сотрудники полиции ломают голову, что делать с уроженцем Нижегородской области и как квалифицировать его действия. «И ведь никто из получивших неожиданный подарок прохожих не обратился в полицию», — сетует врио начальника уголовного розыска ОМВД России по г. Канашу Оксана Александрова.