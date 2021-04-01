За применение насилия в отношении полицейского — штраф и колония

В ноябре прошлого года он был задержан и доставлен в отдел полиции по причине появления в общественном месте в нетрезвом виде. Там он вел себя агрессивно, одного из сотрудников ударил кулаком в бровь, причинив легкий вред его здоровью. Суд приговорил 27-летнего горожанина к 2 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

На 20 тысяч рублей оштрафована жительница Ибресинского района, устроившая скандал с рукоприкладством в реанимационном отделении лечебного учреждения. Явилась она туда нетрезвая и без маски. Когда же сотрудник полиции попытался выпроводить ее, два раза ударила стража порядка кулаком по лицу.