За применение насилия в отношении полицейского — штраф и колония

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ноябре прошлого года он был задержан и доставлен в отдел полиции по причине появления в общественном месте в нетрезвом виде. Там он вел себя агрессивно, одного из сотрудников ударил кулаком в бровь, причинив легкий вред его здоровью. Суд приговорил 27-летнего горожанина к 2 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
На 20 тысяч рублей оштрафована жительница Ибресинского района, устроившая скандал с рукоприкладством в реанимационном отделении лечебного учреждения. Явилась она туда нетрезвая и без маски. Когда же сотрудник полиции попытался выпроводить ее, два раза ударила стража порядка кулаком по лицу.

Опубликовано: 22 апреля 2021 г.


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