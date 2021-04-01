Два оригинальных арт-объекта могут появиться в столице республики

Это композиция «Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары… Чебурашка» с известным мультипликационным героем и авангардистский знак «Айги — поэт света», посвященный народному поэту Чувашии Геннадию Айги. С такими идеями жители Чувашии участвовали во всероссийском конкурсе новых достопримечательностей «Культурный след», а недавно стало известно, что их проекты попали в топ-100 конкурса.

По правилам «Культурного следа» для участия в конкурсе необязательно быть профессиональным архитектором, дизайнером или скульптором — предложить идею нового арт-объекта для своего города или села может любой человек независимо от возраста и профессии. Арт-объект «Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары… Чебурашка» придумали в Чебоксарской детской художественной школе искусств, а знак «Айги — поэт света» предложили сотрудники Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Наталия Громова и Наталия Мисина. Эти проекты набрали необходимое число голосов на сайте конкурса, а теперь претендуют на то, чтобы украсить улицы города и стать новыми туристическими объектами на карте республики.

Так, композицию из кованого металла «Чай, чемодан, чебуреки, Чебоксары… Чебурашка», по мнению авторов, вполне можно разместить на железнодорожном вокзале или в речном порту в Чебоксарах. В центре — герой Эдуарда Успенского Чебурашка, который сидит на чемоданах с чашкой чая в руке под столбом в форме буквы «Ч» с надписью «Чебоксары». А вот точка-знак «Айги — поэт света», по задумке авторов, должна появиться в микрорайоне «Садовый», на проспекте Геннадия Айги. Арт-объект, посвященный экстраординарному поэту современного русского авангарда, тоже будет необычным, наполненным в духе поэзии Айги символами и смыслами: в форме устремленной ввысь буквы «А», с подсветкой, чувашскими рунами и строками из стихотворений поэта на разных языках мира. Авторы считают, что новый арт-объект органично впишется в пространство «Садового», а рядом можно будет устраивать крупные культурные мероприятия, поэтические фестивали, пленэры, опен-эйры.

Как сообщают организаторы «Культурного следа», лучших из лучших назовет экспертный совет. В этом году в него вошли не только московские урбанисты, историки, культурологи и архитекторы, но и специалисты из регионов: директор тульского музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова, исследователь современного искусства Антон Вальковский из Владикавказа, краснодарский художник Степан Субботин и многие другие. Они отберут 15 самых оригинальных идей арт-объектов, которые и продолжат участие в конкурсе.

О результатах голосования экспертов станет известно уже в это воскресенье, 25 апреля. После чего шорт-лист направят в регионы: там проведут общественные слушания по каждому арт-объекту, где местные жители смогут поддержать или отклонить идею. Затем экспертный совет соберется снова и определит пять проектов-победителей конкурса, которые и будут реализованы в этом году. Арт-объекты изготовят профессиональные художники и архитекторы на средства Фонда президентских грантов.

СПРАВКА «СЧ» Всероссийский конкурс «Культурный след» проходит в четвертый раз. За это время в регионах установлены 14 новых достопримечательностей. Среди них — арт-объект «Здесь был!» в Якутске, памятник полярному жирафу, герою стихотворений писателя Эдуарда Нонина в Норильске и памятник словарю Даля в Оренбурге.

Фото kultsled.ru

Возможно, с появлением такого арт-объекта Чебоксары станут считаться родным городом Чебурашки.