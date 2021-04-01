Полезная, но затратная

На прошедшей в Москве 28-й международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО» были подведены итоги первого года действия закона об органической продукции.

В ходе дискуссии с участием замминистра сельского хозяйства России Максима Увайдова, представителей Совета Федерации, Роскачества, отраслевых союзов и бизнеса первые результаты реализации закона оценены положительно. На сегодня в открытый реестр ведомства включены 63 производителя такой продукции. Они имеют право разместить соответствующую маркировку и получить QR-код, включающий сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции. По словам Максима Увайдова, важной задачей также является повышение доверия к такой продукции со стороны потребителей. Необходимо выстраивание плотного взаимодействия с торговыми сетями.

В Чувашии, по данным Минсельхоза республики, производством органической продукции успешно занимается предприятие из Порецкого района. Оно выращивает экологически чистый, без применения удобрений и химикатов лен. Часть его уже экспортируется за рубеж. В планах предприятия — производство «чистых» зерновых культур.

В целом же данный сектор агроотрасли не сильно привлекателен в силу хлопотности и высоких издержек на сертификацию. По мнению специалистов, такие продукты «нишевые» — далеко не все готовы платить по 150 рублей за экологически чистую буханку хлеба.