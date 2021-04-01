Прокуратура выяснила, почему по вечерам плохо ходит общественный транспорт

Перевозчики заплатят неустойку

Чебоксарцы жаловались, что после девяти вечера в городе тяжело уехать на общественном транспорте. Прокуратура выяснила, что такие ситуации возникали регулярно, чего быть в принципе не должно.

На момент проверки установлено, что со стороны управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар не было должного контроля за исполнением отдельными перевозчиками условий заключенных муниципальных контрактов, касающихся регулярности выхода транспорта на маршруты столицы республики и соблюдения интервалов его движения.

Между тем этим ведомством заключено 25 муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. Так, например, контрактом по муниципальному маршруту города № 24, заключенным между управлением и ООО «Первая Транспортная Медиакомпания», предусмотрено, что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет ему требование об уплате неустоек. Аналогичные условия предусмотрены во всех муниципальных контрактах, заключенных на выполнение соответствующих работ.

К СВЕДЕНИЮ Регулярность движения — своевременное отправление автобуса в рейс, точное соблюдение интервалов движения по расписанию на протяжении всего маршрута и своевременное прибытие на конечный пункт — является важнейшим показателем работы автобусного транспорта.

Реально же некоторые перевозчики расслабились. Диспетчеризацию пассажирского транспорта в городе официально осуществляет МБУ «Чебоксары-Телеком». Эта организация, как выяснила прокуратура, неоднократно представляла в управление сведения о том, что ряд подрядчиков недобросовестно исполняет условия контрактов. Например, в январе этого года в течение пяти дней у перевозчиков 13 маршрутов (перечислены) количество выполненных рейсов меньше 80%, за этот период не зарегистрировано количество рейсов после 21 часа перевозчиками 11 маршрутов, регулярность рейсов и интервал движения также были существенно нарушены. За первую неделю февраля зафиксированы аналогичные нарушения по семи маршрутам.

Выходит, многие перевозчики систематически нарушали условия контрактов, и в управлении об это знали, но мер по их фиксации не принимали, равно как и мер по взысканию штрафов и неустойки по факту ненадлежащего исполнения условий контрактов. Не велись должным образом учет и контроль за исполнением предписаний в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, выданных администрации города ОГИБДД УМВД России по Чебоксарам. В прошлом году их было внесено более 140, в то же время администрация имела сведения только о 101 предписании.

По результатам проверки администрация получила предписание с требованием устранить нарушения теперь уже от прокуратуры. После этого перевозчикам были направлены претензии о необходимости уплаты неустоек. И, по выводам прокуратуры, ситуация улучшилась. С марта этого года реально увеличилось количество рейсов маршрутного транспорта, выполняемых после 21 часа, средний показатель выполнения планового количества рейсов составил 100%. Виновное должностное лицо управления (начальник отдела) привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности.

Фото Олега Мальцева

Пассажирский транспорт в Чебоксарах не дефицит. Только вот ждать на остановках «свой автобус» горожанам и днем, и вечером приходилось довольно долго. Теперь недобросовестных перевозчиков будут штрафовать.