В субботу в Чебоксарах начнут работу сезонные сельхозярмарки «Весна–2021»

Купить и реализовать натуральные продукты, посадочный и посевной материал можно будет до 9 мая по выходным дням на специальных торговых площадках: в ТК «Николаевский» (ул. Космонавта Николаева, 14а), ТК «Юго-Западный» (ул. Эльменя, д.3б), в парке «Амазония» и по улице 324-й Стрелковой дивизии, 22. На ярмарках можно будет приобрести овощи, семена и клубни на посадку, рыбу и мясо, колбасные изделия и молочную продукцию по доступным ценам. Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, цены на ярмарках будут в среднем на 20-30% дешевле, чем в других местах, а картофель можно купить по цене почти вдвое меньше. Для всех сельхозтоваропроизводителей торговые места предоставят бесплатно.