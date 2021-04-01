Чебоксары посетила делегация Совета Федерации

Сенаторы контролируют программу

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии на 2020–2024 годы была разработана правительством республики совместно с федеральным Минпромторгом и утверждена Правительством РФ в апреле прошлого года. А в апреле нынешнего с ходом ее реализации ознакомились представители верхней палаты российского парламента. На прошлой неделе побывавшая с однодневным визитом в Чебоксарах делегация Совета Федерации поучаствовала в совещании на эту тему.

Руководители республиканских Минэка, Минстроя, Минсельхоза и Минпромэнерго доложили как о долгосрочных задачах, поставленных программой перед их министерствами, так и о результатах, достигнутых на сегодняшний день. И тут один из сенаторов поинтересовался, насколько Стратегия пространственного развития Российской Федерации стыкуется со стратегией развития Чувашии. Глава республики Олег Николаев аргументированно доказал — расхождений никаких нет, все состыковано.

ЦИФРА 5,5 млрд рублей составит общий объем финансирования индивидуальной программы развития Чувашии за все годы ее реализации, из них 5 млрд — федеральные средства

А сенатору от Чувашии Николаю Федорову индивидуальная программа социально-экономического развития показалась недостаточно амбициозной. Олег Николаев согласился с ним в деталях, но не в целом. «Считаю, — сказал он, — что задачи мы поставили очень амбициозные в стратегии. Многие сейчас сомневаются, не верят, что они достижимые. Здесь я предлагаю всем вместе работать засучив рукава».

Гости успели побывать в новом жилом районе и на одном промышленном предприятии, и это чувствовалось. Сенатор от Кемеровской области — Кузбасса Дмитрий Кузьмин, упомянув, что между Чувашией и Кузбассом подписано соглашение о сотрудничестве, выразил заинтересованность республиканским электротехническим кластером: «У нас очень много предприятий угольной отрасли, металлургии, которые используют электрическую энергию, подстанции…»

Бывший мэр Уфы, а ныне — сенатор от Башкортостана Ирек Ялалов был очень доволен, что Чувашия закупила троллейбусы, которые выпускают в его родной республике. Он даже предлагал несколько отклониться от программы, чтобы всем вместе сфотографироваться в Чебоксарах на фоне уфимского троллейбуса. И благодарил: «Спасибо, что выбрали нас». «Так выбора не было», — добродушно откликнулся Олег Николаев.

«Я впервые на чувашской земле, — признался первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Татарстана Ленар Сафин и сформулировал цель визита: — Мы приехали помочь вам, поразмышлять, где какая поддержка нормативная нужна». Проинформированный о том, что Чувашия закупает суда на подводных крыльях «Валдай», он сообщил о намерении Минтранса России подготовить новый национальный проект по речному транспорту, в который, как справедливо считает сенатор, обязательно должны войти регионы, расположенные на Волге.

«В ходе общения появилась мысль, — подхватил «водную» тему Олег Николаев, — собраться с министрами транспорта Приволжского округа и обсудить вопросы развития речного пассажирского и туристического транспорта». Предложение поддержали. К тому же сенаторы обещали защищать интересы республики в решении проблем моногородов, в возврате льготной ипотеки (пока Чувашия не входит в группу регионов, где сохраняется ипотечный кредит по льготной ставке).